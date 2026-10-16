Carlos Rottemberg, sobre el teatro argentino: "No está habiendo ese recambio de figuras"

El empresario teatral Carlos Rottemberg presentó en Rosario su libro Pasen y lean, una obra en la que repasa más de cinco décadas de trayectoria, anécdotas con grandes figuras del espectáculo y los cambios que atravesó la actividad. En diálogo con Juntos, por Cadena 3 Rosario, habló sobre el vínculo con los artistas, la situación actual del teatro argentino y la falta de ficción en la televisión, un problema que, advirtió, puede tener consecuencias en los próximos años.

“Para ser empresario teatral tenés primero que ser teatrista, más que empresario. Y más que teatrista tenés que ser psicólogo”, sostuvo Rottemberg al explicar las particularidades de una profesión que trabaja con personas, sensibilidades y egos. En ese sentido, remarcó la importancia de saber escuchar y leer entre líneas para manejar los vínculos dentro de una actividad en la que los horarios también son atípicos: mientras buena parte de la gente descansa, el mundo del espectáculo sigue trabajando.

Durante la charla, recordó una anécdota familiar que refleja las disputas por los lugares y la importancia de los carteles en el ambiente artístico. Sus hijos Nicolás y Matilda, de 10 y 7 años, respectivamente, discutieron porque el nombre del mayor aparecía primero en un apartado del libro. “Si nuestros propios hijos a los 17 años tienen problemas de cartel”, bromeó. A partir de esa experiencia, también recordó el consejo que le dio a Juan Carlos Calabró cuando buscaba un lugar en la tira Campeones: sugirió que no figurara en los créditos. La repercusión de su participación terminó demostrando, según contó, que “el cartel es medio relativo”.

Rottemberg también explicó cómo surgió la idea de construir el primer multiteatro, hace 26 años, en la avenida Corrientes de Buenos Aires. La propuesta nació de observar la transformación de las salas de cine y trasladar ese modelo al teatro. “Si los cines se reconvirtieron a eso, ¿por qué no llevarlo al terreno del teatro?”, recordó. Actualmente, su empresa cuenta con siete edificios distribuidos entre Buenos Aires y Mar del Plata, que reúnen 16 salas.

Otro de los ejes de la entrevista fue su manera de entender los negocios y las relaciones profesionales. “Yo siempre digo que decir la verdad no solamente lo debés hacer porque es cierto, pero además garpa la verdad, garpa”, afirmó. Esa filosofía también se refleja en su particular forma de cerrar acuerdos con los artistas: utiliza la huella del pulgar como símbolo de compromiso. Según contó, en más de 20 años lleva alrededor de 3.000 acuerdos de ese tipo y aseguró que nunca tuvo que enfrentarse a una carta documento por esos compromisos.

Al analizar la actualidad del sector, el empresario advirtió sobre la falta de ficción en la televisión y su impacto en la renovación de figuras que luego convocan al público en las salas. “El problema es que no está habiendo ese recambio de figuras que supimos conseguir”, señaló. Para Rottemberg, la televisión abierta cumplió históricamente un papel central en la construcción de referentes populares, como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Alfredo Alcón y Tato Bores. Aunque reconoció que hoy el teatro mantiene cifras de espectadores similares a las de años anteriores, alertó que la concentración de figuras consagradas en la cartelera puede ocultar un problema de fondo: “Faltan las cabezas de elenco que la propia televisión era la que a través de la ficción levantaba y las proclamaba”.

Sobre la temporada de verano en Mar del Plata, donde se instalará por 49.º año consecutivo, anticipó que su empresa podría llevar menos espectáculos que en otras temporadas, en un escenario económico que repercute directamente en la actividad. También repasó algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera, entre ellos Salsa criolla, con Enrique Pinti; Toc Toc; Brujas y las temporadas junto a Alberto Olmedo y Juan Carlos Calabró. Sin embargo, recordó que el éxito nunca está garantizado: “En todo lo que elige el público, sea el teatro, el cine, la radio, la tele, los libros, las revistas, mayoritariamente no funciona”. En Pasen y lean, además, incorporó un registro de la pandemia, con los pasos que se dieron entre 2020 y 2022 para dejar testimonio de una etapa excepcional. “Si dentro de 100 años llega a pasar algo parecido, que quede registrado cada paso que fuimos dando en Argentina en esta época”, explicó.

Entrevista de Alberto Lotuf.