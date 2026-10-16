Noruego recibe 20 años de prisión por planear asesinato en el Reino Unido vinculado a Irán

FOTO: Dan 20 años de prisión a joven noruego por planear asesinato en Reino Unido para banda ligada a Irán

LONDRES (AP) — Un adolescente noruego ha sido condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de haber viajado al Reino Unido con el objetivo de llevar a cabo un asesinato por encargo para una banda criminal internacional con conexiones a Irán. La sentencia se dictó el viernes y corresponde a Johannes Kongsnes Natland, de 19 años, quien fue declarado culpable en julio pasado de conspiración para cometer asesinato al aceptar disparar contra un objetivo desconocido a cambio de 25.000 euros (21.500 libras o 28.000 dólares) el año anterior.

Natland fue arrestado en un hotel en Huddersfield, al norte de Inglaterra, donde fue encontrado con dos armas y munición, solo dos días después de haber llegado al país. Aunque admitió haber poseído las armas, argumentó que no tenía intención de llevar a cabo el plan de asesinato.

En el momento de su detención, Natland trabajaba a medio tiempo en una pizzería y había sido reclutado por un grupo criminal sueco denominado Red Foxtrot, el cual tiene vínculos con el gobierno iraní, según informaron las fuerzas antiterroristas de la Policía Metropolitana de Londres. Durante la audiencia de sentencia, la jueza Bobbie Cheema-Grubb enfatizó que Natland había aceptado ser el ejecutor y había buscado la forma de llevar a cabo el plan, a pesar de múltiples oportunidades para retirarse.

La jueza destacó que, aunque no se registraron víctimas ni daños físicos, es evidente que, de no haber intervenido la policía, Natland habría cumplido con el acuerdo. Este joven había sido contratado por un individuo de 17 años conocido como "Generalen", quien también fue condenado en Noruega por intentar "contribuir a un asesinato" y sentenciado a 14 años de internamiento. La policía noruega ha acusado a tres personas más y los fiscales están evaluando si proceder con cargos formales.

La comandante Helen Flanagan, responsable de la unidad de Contraterrorismo Policial de Londres, atribuyó la detención de Natland a la labor excepcional de la policía británica, en colaboración con sus homólogos noruegos, al interceptarlo horas antes de lo que se preveía que fuera un asesinato.

Flanagan también indicó que Natland estaba claramente siguiendo instrucciones de miembros de la Red Foxtrot, un grupo criminal organizado que ha sido sancionado por Reino Unido y Estados Unidos debido a su implicación en actos de violencia dirigidos contra objetivos judíos e israelíes en Europa en nombre del régimen iraní.

El gobierno británico impuso sanciones a la Red Foxtrot y a su líder el año pasado, debido a su participación en violencia contra objetivos judíos e israelíes en Europa, las cuales incluyen la congelación de activos y la prohibición de que empresas del Reino Unido gestionen fondos u otros activos controlados por la organización.