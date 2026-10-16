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Kicillof se mostró con Llaryora y criticó a Milei por la obra pública: "Estamos sufriendo"

El gobernador bonaerense cuestionó la interrupción de los trabajos de infraestructura nacionales durante una cumbre del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El mandatario cordobés también reclamó un programa nacional para impulsar las inversiones y el desarrollo.

16/10/2026 | 15:53Redacción Cadena 3

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Distintos gobernadores durante una cumbre del Consejo Federal de Inversiones.

FOTO: Distintos gobernadores durante una cumbre del Consejo Federal de Inversiones.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la política de infraestructura del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de la paralización de la obra pública nacional. “Hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, afirmó durante un encuentro de mandatarios provinciales organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Kicillof participó este viernes 16 de octubre de 2026 en la Cumbre Federal de Logística, donde compartió un panel con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el de Santiago del Estero, Elías Suárez; y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Las declaraciones se produjeron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre las consecuencias que podría tener para las provincias una eventual victoria electoral de Kicillof y un regreso del kirchnerismo al poder.

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Kicillof reclamó planificación nacional y una Argentina más federal

Durante su exposición, el gobernador bonaerense planteó la necesidad de definir una estrategia de desarrollo que contemple los intereses del país y una mayor integración entre las provincias.

“Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la planificación nacional y cuestionó que el desarrollo argentino quede condicionado por intereses externos. “Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal”, señaló.

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El mandatario vinculó ese planteo con la interrupción de las obras públicas financiadas por el Estado nacional y advirtió que sus efectos alcanzan al conjunto de las jurisdicciones.

Llaryora también cuestionó la política de infraestructura de Milei

En el mismo panel, Martín Llaryora coincidió en la necesidad de una estrategia nacional de infraestructura y sostuvo que las provincias, por sí solas, no pueden cubrir todas las necesidades del país.

“La Nación no construye ni un bicicletero”, afirmó el gobernador cordobés, quien reclamó que el Gobierno nacional se involucre en un programa de infraestructura.

“Cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”, agregó.

Llaryora sostuvo que las obras son fundamentales para atraer inversiones y promover el desarrollo productivo. “Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión. Sin infraestructura no podés construir un parque industrial”, expresó.

También destacó las dimensiones territoriales de la Argentina y las necesidades de conectividad para transportar la producción. En ese marco, consideró necesario alcanzar un acuerdo básico que permita desarrollar el potencial económico del país.

La respuesta al mensaje de Santilli sobre una eventual victoria de Kicillof

Las críticas de los gobernadores se conocieron en medio de las negociaciones políticas entre la Casa Rosada y las provincias, en las que se discuten acuerdos legislativos y electorales de cara al próximo año.

Santilli había afirmado que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder con Kicillof como figura central. Para fundamentar su planteo, mencionó posibles consecuencias para distintas provincias, entre ellas Córdoba, en relación con las retenciones al sector agropecuario.

El jefe de Gabinete tenía previsto participar también en la Cumbre Federal de Logística organizada por el CFI, después de haber intervenido en las negociaciones parlamentarias para evitar una sesión opositora destinada a derogar el DNU 70/2023.

En ese escenario, las intervenciones de Kicillof y Llaryora pusieron el foco en uno de los principales reclamos de los mandatarios provinciales: la necesidad de coordinar políticas de infraestructura entre la Nación y las provincias para sostener las inversiones, la conectividad y el desarrollo productivo.

Lectura rápida

¿Qué cuestionó Axel Kicillof?
La política de infraestructura del Gobierno de Javier Milei y la paralización de la obra pública nacional.

¿Cuándo se realizó la Cumbre Federal de Logística?
El viernes 16 de octubre de 2026.

¿Quiénes participaron en el panel junto a Kicillof?
Los gobernadores Martín Llaryora, Elías Suárez y Rogelio Frigerio.

¿Qué reclamó Kicillof durante su exposición?
Una planificación nacional y una Argentina más federal.

¿Cuál fue el mensaje de Diego Santilli?
Que los gobernadores deberían preocuparse por una posible victoria de Kicillof y el regreso del kirchnerismo al poder.

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