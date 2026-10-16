Kicillof se mostró con Llaryora y criticó a Milei por la obra pública: "Estamos sufriendo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la política de infraestructura del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de la paralización de la obra pública nacional. “Hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, afirmó durante un encuentro de mandatarios provinciales organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Kicillof participó este viernes 16 de octubre de 2026 en la Cumbre Federal de Logística, donde compartió un panel con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el de Santiago del Estero, Elías Suárez; y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Las declaraciones se produjeron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre las consecuencias que podría tener para las provincias una eventual victoria electoral de Kicillof y un regreso del kirchnerismo al poder.

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En este contexto tan complejo a nivel internacional, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística a nivel federal. La logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional y por eso no puede pensarse únicamente desde el Estado o desde el sector privado, sino a partir de la articulación virtuosa entre ambos. Tenemos que planificar y construir ese camino de manera soberana, democrática, con la participación activa y el compromiso de todos los actores. En la apertura de la 2° Cumbre Federal de Logística organizada por el @CFI_Argentina, debatimos con los gobernadores @MartinLlaryora, @frigeriorogelio, @EliasSuarezSDE y empresarios sobre los desafíos del sistema logístico argentino. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 16, 2026

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Kicillof reclamó planificación nacional y una Argentina más federal

Durante su exposición, el gobernador bonaerense planteó la necesidad de definir una estrategia de desarrollo que contemple los intereses del país y una mayor integración entre las provincias.

“Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la planificación nacional y cuestionó que el desarrollo argentino quede condicionado por intereses externos. “Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal”, señaló.

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CUMBRE FEDERAL DE LOGÍSTICA 2026 Participé de la Cumbre Federal de Logística 2026, un espacio de diálogo y trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las provincias argentinas. Junto a @ignalam, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (@CFI_Argentina), y mis colegas gobernadores @frigeriorogelio (Entre Ríos); @MartinLlaryora (Córdoba) y @Kicillofok (Buenos Aires) compartimos una agenda orientada a mejorar la logística y potenciar el desarrollo productivo de nuestro país. Como saben, Santiago del Estero no cuenta con reservas de litio. Por ello, nuestra estrategia debe pasar por fortalecer la producción agropecuaria y generar las condiciones para industrializar esa materia prima. En la última campaña se produjeron en mi provincia cerca de 5 millones de toneladas de soja, un récord histórico de producción. En cuanto al maíz, en la última campaña se produjeron más de 4 millones de toneladas. En cuanto a otros cultivos, producimos: • 490.000 toneladas de algodón; • 433.000 toneladas de trigo; • 325.000 toneladas de sorgo; • y casi 200.000 toneladas de poroto. Somos la primera productora de algodón, la cuarta provincia en producción de soja y maíz, y la primera productora en ganadería del NOA. En ganado bovino, Santiago del Estero cuenta con un total de 1.130.000 cabezas de ganado y es la primera productora del NOA, con el 43,4 % del stock bovino del NOA. En ganado porcino, la provincia cuenta con 136.000 cabezas, que representan el 35,4 % del stock porcino en el NOA. Y en ganado caprino, Santiago del Estero cuenta con 484.000 cabezas de ganado caprino, que representan el 45,9% del stock ganadero del NOA en ganado caprino. Para Santiago del Estero, contar con una estrategia logística federal es fundamental para reducir los costos de transporte, fortalecer nuestras economías regionales, generar valor agregado y crear nuevas oportunidades para nuestros productores. Necesitamos una planificación integrada, con una mirada federal que contemple las particularidades de cada provincia y permita transformar nuestro potencial productivo en más desarrollo y trabajo para todos los argentinos. — Elias Suárez (@EliasSuarezSDE) October 16, 2026

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El mandatario vinculó ese planteo con la interrupción de las obras públicas financiadas por el Estado nacional y advirtió que sus efectos alcanzan al conjunto de las jurisdicciones.

Llaryora también cuestionó la política de infraestructura de Milei

En el mismo panel, Martín Llaryora coincidió en la necesidad de una estrategia nacional de infraestructura y sostuvo que las provincias, por sí solas, no pueden cubrir todas las necesidades del país.

“La Nación no construye ni un bicicletero”, afirmó el gobernador cordobés, quien reclamó que el Gobierno nacional se involucre en un programa de infraestructura.

“Cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”, agregó.

Llaryora sostuvo que las obras son fundamentales para atraer inversiones y promover el desarrollo productivo. “Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión. Sin infraestructura no podés construir un parque industrial”, expresó.

También destacó las dimensiones territoriales de la Argentina y las necesidades de conectividad para transportar la producción. En ese marco, consideró necesario alcanzar un acuerdo básico que permita desarrollar el potencial económico del país.

La respuesta al mensaje de Santilli sobre una eventual victoria de Kicillof

Las críticas de los gobernadores se conocieron en medio de las negociaciones políticas entre la Casa Rosada y las provincias, en las que se discuten acuerdos legislativos y electorales de cara al próximo año.

Santilli había afirmado que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder con Kicillof como figura central. Para fundamentar su planteo, mencionó posibles consecuencias para distintas provincias, entre ellas Córdoba, en relación con las retenciones al sector agropecuario.

El jefe de Gabinete tenía previsto participar también en la Cumbre Federal de Logística organizada por el CFI, después de haber intervenido en las negociaciones parlamentarias para evitar una sesión opositora destinada a derogar el DNU 70/2023.

En ese escenario, las intervenciones de Kicillof y Llaryora pusieron el foco en uno de los principales reclamos de los mandatarios provinciales: la necesidad de coordinar políticas de infraestructura entre la Nación y las provincias para sostener las inversiones, la conectividad y el desarrollo productivo.