Lourdes Sánchez rompe el silencio sobre su separación del Chato Prada y un nuevo amor

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, se pronunció por primera vez sobre su separación del productor Pablo "El Chato" Prada, tras casi dieciséis años de relación.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el conductor Ángel de Brito confirmó la ruptura de la pareja, señalando que el motivo principal fue una infidelidad por parte de ella, asociada a un joven rugbier en Corrientes. En una comunicación con LAM, la bailarina afirmó que el amor "se apagó hace tiempo" y que ambos estaban viviendo una agonía.

Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran, aseguró De Brito; no obstante, ella no desmintió ni confirmó esta información. Desde hace varios años, Sánchez reside en Corrientes, su provincia natal, donde ejerce su labor como presidenta del Instituto de Cultura provincial.

Recientemente, la bailarina abordó su separación y sentenció: "No se castiga el amor, chicos".

En este contexto, solicitó que se separe su vida privada de su trabajo: "Estoy trabajando con todo mi corazón, como me conocen y haciendo un gran trabajo. La vida privada es por otro lado", expresó ante los medios locales.

A pesar de la separación, Sánchez dejó claro que "está muy bien": "Estoy atravesando una situación difícil por una separación con un nene chiquito en el medio. Por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos sobrellevando muy bien, como dos personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años", comentó a Radio Sudamericana de Corrientes.

Lourdes Sánchez habría sido infiel

De acuerdo con la información de Ángel de Brito, Sánchez estaría iniciando un vínculo con Francisco Liotta Hernández, un empresario correntino de 27 años.

Según se ha informado, Liotta está relacionado con el sector inmobiliario y sería uno de los dueños del hotel Marriott de Corrientes, donde reside actualmente la bailarina. Además, el empresario lideraría un proyecto de infraestructura turística en la provincia.