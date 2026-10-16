Un Talleres en crisis visita a Boca: la “T” necesita sumar para salir del fondo

Boca recibirá este viernes a Talleres de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, con la posibilidad de trepar al menos de manera momentánea a lo más alto en la tabla anual.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se disputará en La Bombonera y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina. En el VAR dirá presente José Carreras.

Boca llega a este encuentro metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual, que a fin de año le entregará el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice en la primera posición.

En dicha tabla, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan segundos con 51 puntos, a solo uno del líder que es Independiente Rivadavia de Mendoza. Es por esto que una victoria los podría dejar, al menos de manera momentánea, en la primera posición.

De todas maneras, Arruabarrena podría poner un mix en este encuentro ya que viene de caer 1-0 frente a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y el próximo martes está obligado a ganar en el mítico estadio de Maracaná.

Nicolo Tresoldi, la joya europea con triple nacionalidad que no descarta jugar para Argentina.

Aquella derrota frente al equipo brasilero significó el final del invicto de 17 partidos de Boca, que había comenzado a principios de agosto con la igualdad 2-2 frente a Newell´s.

Talleres, por su parte, atraviesa un momento totalmente distinto. El equipo cordobés, que es dirigido por Omar de Felippe, marcha último en la Zona A con solo nueve puntos y ya prácticamente no tiene chances de ingresar a los playoffs.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres (C): Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Baéz; Federico Fatorri, Matías Galarza, Rick Morais, Thiago Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar de Felippe.

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