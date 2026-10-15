Guido Carrillo: "Hicimos un partido correcto" tras la ida de la semifinal de la Libertadores

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- El delantero y capitán de Estudiantes, Guido Carrillo, valoró este jueves el rendimiento de sus compañeros, afirmando que todos "lo hicieron bien" y tuvieron un partido "serio", tras la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el atacante expresó que su equipo no sintió la ausencia de los defensores Leandro González Pirez y Tobías Palacios, lo que refleja que el grupo está "enfocado", luego de haber igualado sin goles ante Flamengo de Brasil, en condición de local.

La serie que definirá al segundo finalista de la Libertadores se cerrará el próximo jueves 22 de octubre a las 21:30 (horario argentino), en el estadio Maracaná, donde el "Pincha" buscará clasificar a su primera final internacional desde 2010.

Estudiantes persigue su primera final de carácter internacional desde la Recopa Sudamericana que disputó ante Liga de Quito de Ecuador, hace 16 años, y comenzó con un empate positivo ante Flamengo como local.

Respecto al desarrollo del encuentro, el capitán Guido Carrillo mencionó que fue un partido "parecido" a lo que se había visto en encuentros anteriores entre ambos equipos, que se han enfrentado en cinco ocasiones en los últimos 13 meses. Afirmó que tuvieron un partido "correcto ante un gran rival", aunque reconoció que les faltó "un poco de juego" y atrevimiento.

No obstante, el delantero dejó en claro que la serie está "abierta", valoró el esfuerzo de sus compañeros y aseguró que, aunque sea un objetivo "difícil", van a "luchar" en el Maracaná para "buscar la clasificación".