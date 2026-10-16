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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 17°. Se espera un día nublado y húmedo.

16/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: lluvias ligeras y temperaturas frescas

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con light rain, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 77%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para este viernes 16 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. El día estará marcado por la presencia de lluvias ligeras, con un cielo mayormente nublado. La humedad se mantendrá alta, lo que contribuirá a una sensación de frescura. El viento será leve, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 km/h, y la visibilidad se mantendrá óptima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza continuarán con condiciones similares. El sábado 17 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 18°, con light rain. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, también con lluvias ligeras. El lunes 19 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 20°, manteniendo la tendencia de lluvias. Finalmente, el martes 20 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con pronóstico de light rain.

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