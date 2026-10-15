U2 vuelve a la Argentina después de 10 años: cuándo salen a la venta las entradas

U2 confirmó su regreso a la Argentina después de casi una década. El grupo se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira mundial The Greatest Show on Earth.

Los recitales coincidirán con la celebración de los 50 años de trayectoria de la banda irlandesa, que también presentará las canciones de Carnaval de Luz, su primer álbum con material completamente nuevo desde Songs of Experience. El músico Beck será el artista invitado en ambas fechas.

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Cuándo salen a la venta las entradas para U2

Las entradas para los dos recitales estarán disponibles exclusivamente a través de AllAccess.

La preventa comenzará el 21 de octubre de 2026, a las 10, mientras que la venta general se habilitará el 22 de octubre, a la misma hora.

U2 celebra 50 años de historia

El anuncio del regreso a la Argentina llega en un año especial para la banda. El pasado 25 de septiembre se cumplieron 50 años del día en que Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron a un aviso publicado por Larry Mullen Jr. en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín, para formar un grupo musical.

Para conmemorar el aniversario, los cuatro integrantes regresaron al lugar donde comenzó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes. Durante la presentación repasaron algunos de sus clásicos y estrenaron en vivo Silencio, su nuevo sencillo.

Las anteriores visitas de U2 a la Argentina

La primera visita de U2 al país fue en 1998, durante la gira PopMart, con tres recitales en River Plate. La banda sorprendió entonces con una puesta en escena de grandes dimensiones, que incluyó un arco de 30 metros, una estructura con forma de limón y una enorme pantalla de video.

El grupo regresó en marzo de 2006 con el Vertigo Tour, para presentar el álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. En esa oportunidad, ofreció dos shows en River, con Franz Ferdinand como banda invitada.

En marzo y abril de 2011, U2 llegó con el 360º Tour, vinculado al disco No Line on the Horizon. La banda se presentó el 30 de marzo y el 1 y 2 de abril en el Estadio Único de La Plata.

La última visita hasta ahora había sido en octubre de 2017, cuando el grupo realizó dos recitales en el marco del Joshua Tree Tour, con el que celebró los 30 años del álbum que consolidó su éxito mundial. Uno de esos shows tuvo una demora en el inicio para que los fanáticos pudieran ver el partido de la Selección argentina frente a Ecuador por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Con las dos fechas anunciadas para marzo de 2027, U2 volverá a encontrarse con el público argentino después de casi diez años.