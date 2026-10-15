Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, las cotizaciones del dólar reflejan un escenario diverso en el mercado cambiario argentino. A medida que la economía se ajusta y los movimientos de capital toman forma, resulta crucial entender cada uno de los tipos de cambio disponibles. En primer lugar, el dólar oficial se encuentra en 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta, cifras que actualizan la referencia del Banco Central y son utilizadas principalmente para las operaciones formales.

Sin embargo, el dólar blue, que opera en el mercado negro, tiene un valor significativamente mayor, alcanzando 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta. Este tipo de cambio suele ser el elegido por muchos argentinos que buscan realizar transacciones fuera del control estatal debido a las restricciones que enfrentan. Este fenómeno se debe a la diferencia en la oferta y demanda de dólares entre ambos mercados.

Otros tipos de cambio relevantes son el dólar mayorista, que se encuentra en 1.505 pesos para la compra y 1.514 pesos para la venta. Este valor es utilizado por los bancos y grandes empresas para operaciones de importación y exportación, lo que muestra un precio más alineado con el mercado internacional, aunque todavía muy distante del blue.

Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL), un mecanismo que permite a los inversores comprar dólares en el mercado local y venderlos en el exterior, cotiza a 1.618,4 pesos para la compra y 1.619,1 pesos para la venta. Este tipo favorece a quienes buscan resguardar su capital, dado el contexto inflacionario del país.

El dólar cripto, que se basa en el uso de criptomonedas para acceder a dólares digitales, se sitúa en 1.614,99 pesos en la compra y 1.617,97 pesos en la venta, reflejando la tendencia creciente hacia estos activos digitales que ofrecen una alternativa al sistema financiero tradicional.

Finalmente, el dólar tarjeta, que es el utilizado para consumos en el exterior con tarjeta de crédito, presenta un costo aún más elevado, llegando a 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta. Este tipo de cambio incluye impuestos y recargos que se aplican cuando se utilizan tarjetas fuera del país.

La variación en estas cotizaciones impacta directamente en el consumo diario de los argentinos. La incertidumbre económica, la inflación y las políticas cambiarias generan un efecto dominó que afecta no solo a quienes desean viajar, sino también a quienes buscan comprar productos importados o hacer inversiones. La diferencia de precios entre los distintos tipos de dólar refleja la falta de confianza en la moneda local y la búsqueda de protección contra la depreciación del peso argentino.