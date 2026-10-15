Milei, en Estados Unidos: "La apertura hace que algunos se expandan y otros vayan a la quiebra"

FOTO: Milei, durante su discurso en Estados Unidos. (Foto: Presidencia de la Nación)

El presidente Javier Milei defendió la apertura económica ante empresarios de Estados Unidos, reconoció que las transformaciones generan ganadores y perdedores y sostuvo que la Argentina no tiene un problema de empleo. Durante su exposición en la Cámara de Comercio en Washington, también destacó la baja de la inflación y se mostró confiado en que su Gobierno recibirá un respaldo electoral en 2027.

"Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores. La apertura genera reasignación de recursos, que hace que algunos sectores se expandan más, otros se expandan menos, o vayan a la quiebra", afirmó.

En ese marco, planteó que "lo importante es proteger el derecho de propiedad para que puedan expandirse libremente".

El mandatario vinculó la reducción de impuestos y de la tasa de interés con una reasignación de recursos y sostuvo que las reformas modifican la composición del mercado laboral.

"La tasa natural de desempleo histórico en Argentina está en torno al 10%. Hoy está debajo del 8%, con lo cual Argentina tampoco tiene un problema con el empleo", aseguró. Según su interpretación, el país atraviesa un cambio en la composición del empleo como consecuencia de las transformaciones estructurales.

Milei también afirmó que la Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal financiero y atribuyó a ese resultado la contención de la deuda.

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"La realidad es que Argentina es uno de los cinco países en el planeta que tiene equilibrio fiscal en la línea financiera, eso hizo que la deuda no creciera”, sostuvo.

Luego precisó que, según su evaluación, el incremento de la deuda responde a los instrumentos que se ajustan por inflación, a los que describió como heredados. De todos modos, aseguró que el endeudamiento sigue por debajo del nivel que recibió al asumir.

Sobre los precios, afirmó que su administración está logrando "domar la inflación" y mencionó una tasa del 30% para los precios minoristas y del 20% para los mayoristas.

El Presidente ratificó que el país honrará sus deudas y pronosticó que el riesgo país estará por debajo de los 100 puntos el próximo año. Además, sostuvo que la Argentina todavía transita el final del viejo modelo y el comienzo de uno nuevo.

En el plano político, expresó su confianza en las elecciones presidenciales de 2027. "Creo que en octubre del año que viene los argentinos se van a decidir por seguir con este cambio", afirmó, y aseguró que el 70% de la población decidió que no quiere volver atrás.

"Entiendo que alguien pueda tener dudas sobre si los argentinos van a validar o no el cambio, toman decisiones transitorias. Pero no tengo ninguna duda que los argentinos van a elegir el camino del progreso", señaló.

Milei sostuvo que los resultados de su gestión permitirán validar el modelo en las urnas y lanzó críticas al kirchnerismo, al que responsabilizó por la pobreza, la inflación y el deterioro económico. "Nadie va a querer volver a eso. Las sociedades no se suicidan", concluyó.

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