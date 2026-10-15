Los comentarios de la primera ministra japonesa generan un intenso debate sobre género en Japón

FOTO: Comentarios de líder japonesa provocan debate sobre rol de las mujeres en la sociedad

TOKIO (AP) — Los comentarios de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre el trabajo adicional que tiene que asumir como mujer en comparación con sus predecesores varones han desatado un debate sobre los roles de género en el país y han puesto su desempeño bajo los reflectores.

Takaichi afirmó que trabaja más horas que sus predecesores varones el miércoles porque necesita cumplir con exigencias para las mujeres, como las tareas del hogar y maquillarse.

"Por la mañana, me baño, preparo el desayuno y lavo los platos; luego me maquillo", declaró Takaichi ante una sesión parlamentaria el miércoles. "Al hacer estas cosas, siento que estoy dedicando tres o cuatro horas más que los primeros ministros hombres".

Takaichi explicó que a sus asesores les tomó un tiempo entender que necesita tiempo extra para arreglarse el maquillaje y verse más presentable antes de salir en cámara.

Su énfasis en el maquillaje, el baño y las tareas domésticas se volvió rápidamente en su contra, porque se interpretó como una promoción de roles de género anticuados y de jornadas laborales excesivas, que desde hace tiempo se consideran problemas en Japón.

En un país donde los roles de género siguen siendo rígidos y las largas horas de trabajo son la norma para los hombres, las mujeres que trabajan también cargan con las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Las mujeres dedican casi cinco horas diarias a las labores domésticas, frente a unos 40 minutos que dedica un hombre promedio, según muestran las cifras gubernamentales más recientes.

Comentarios en redes sociales señalaron que muchas mujeres trabajadoras en Japón que crían hijos o cuidan a padres ancianos enfrentan exigencias aún mayores que Takaichi, y sostuvieron que su comentario tiene que ver con la gestión del tiempo y con una visión desactualizada sobre la igualdad de género.

"Mientras cumpla con su trabajo, está bien si necesita más tiempo que los hombres... pero pedir indulgencia porque necesita tiempo para maquillarse como excusa es inaceptable", escribió Fusako Miwa, abogada, en redes sociales.

El mantra laboral de Takaichi y su revelación de que duerme de cero a tres horas por noche debido a la carga de las tareas domésticas, además de su pesada carga de trabajo, provocaron críticas de que estaba dando un mal ejemplo en cuanto al equilibrio entre vida y trabajo y la igualdad de género.

Aunque Takaichi comenta con regularidad en X, ha ido reduciendo sus apariciones en el Parlamento y, en gran medida, se ha recluido en su residencia por las noches y los fines de semana, una tendencia que ha sido criticada como desatención del debate de políticas.

Takaichi también sufrió un revés cuando su recién nombrado ministro de Agricultura, Kazuo Yana, renunció el miércoles por múltiples escándalos, entre ellos jactarse de haber recortado el presupuesto de construcción de carreteras para municipios que no lo apoyaron en una elección. Yana también admitió haber organizado un transporte gratuito para sus simpatizantes en sus mítines políticos.

La gestión del tiempo de la primera ministra fue mencionada el miércoles por Fumitake Fujita, un alto funcionario del socio menor de coalición de Takaichi, el Partido de la Innovación de Japón, cuando sugirió reducir las sesiones parlamentarias de varias horas a las que los ministros deben asistir casi a diario.

Fujita afirmó, citando un informe reciente del centro de pensamiento político NXJI Research, que el primer ministro de Japón asistió a sesiones parlamentarias durante 72 días en 2022, en comparación con 50 en Gran Bretaña y 13 en Alemania.

El informe propuso incorporar cocineros y otro personal de servicio doméstico en la residencia oficial del primer ministro para que el líder pueda concentrarse en sus funciones oficiales y dormir lo suficiente.

Takaichi señaló que gestionar su apretada agenda ha sido difícil y que habitualmente lleva a casa una gruesa pila de documentos.

"Sí disfruto leerlos tarde por la noche. Honestamente, siento que no es fácil sacar tiempo para sentarse y pensar sobre la dirección futura de Japón o tener una gran visión", indicó la primera ministra.