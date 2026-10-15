Una multitud se movilizó en las calles de Córdoba por la marcha universitaria

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves en Córdoba, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de mayores recursos para las universidades públicas. La movilización comenzó con una concentración a las 15 en el Monumento a la Reforma, en Ciudad Universitaria, y luego avanzó hacia el centro de la ciudad.

Los manifestantes bajaron hacia Plaza España y la avenida Hipólito Yrigoyen, para continuar hasta la intersección con bulevar San Juan, donde estaba ubicado el escenario principal. Allí, se leyó el documento y alrededor de las 18:30 terminó el acto central ante una multitud de manifestantes que se hicieron presentes. La lluvia obligó a apurar la actividad, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales.

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FOTO: Una multitud se manifestó en Córdoba en la quinta marcha universitaria.

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La marcha provocó cortes progresivos en las calles que cruzan Hipólito Yrigoyen a medida que avanzó la columna. Por ese motivo, se recomendaba prestar atención a las restricciones de circulación, especialmente en el sector de Nueva Córdoba.

El Ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano, participó de la marcha y expresó a Cadena 3: "Esta marcha no es en contra de nadie, esta marcha es a favor de la universidad pública. Creo que un país que tiene más profesionales, es un país que va a producir más".

Siciliano continuó resaltando la importancia de la universidad pública: "No todos tienen la oportunidad de poder estudiar en una universidad privada. Que nadie se quede sin estudiar porque no hay financiamiento para estudiar. Esa es la base de la construcción social".

La policía estimó una participación de alrededor de 12.000 personas, aunque la concurrencia fue menor en comparación con ediciones anteriores, atribuyéndolo al clima y a la ausencia de algunos gremios.

Boretto reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, había señalado que la comunidad universitaria se movilizó para exigir el cumplimiento de la ley y cuestionó que el Gobierno nacional no haya aplicado la actualización salarial contemplada en una medida cautelar.

“Estamos en una democracia, todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar las leyes y también los fallos judiciales”, había afirmado Boretto.

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El rector había indicado que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar vinculada a la actualización de los salarios de docentes y no docentes y reclamó que el presupuesto del próximo año contemple los parámetros establecidos por la norma.

Además, advirtió sobre el impacto de la pérdida de financiamiento en las universidades y el sistema científico. “Es muy grave el proceso de desfinanciación que han sufrido las universidades y el sistema científico. Esto ha repercutido en todos los aspectos, pero centralmente en los salarios”, expresó.

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Qué gremios participaron de la marcha en Córdoba

A la movilización se sumaron distintos sindicatos y organizaciones. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital participó desde el comienzo de la marcha.

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) tenía prevista su participación desde las 17. También marcharon Luz y Fuerza y movimientos de izquierda, que se dirigieron hacia el sector donde estaba montado el escenario.

La quinta Marcha Federal Universitaria también se realizó en Buenos Aires

La protesta forma parte de una convocatoria nacional que tuvo como uno de sus principales puntos de concentración el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. El reclamo central es la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo.

La norma contempla la actualización de salarios, becas y fondos destinados a la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Los gremios universitarios denuncian que la falta de aplicación profundizó el deterioro salarial.

La jornada también cuenta con la participación de organizaciones sindicales, políticas y sociales, entre ellas la CGT, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

En Córdoba, la movilización volverá a reunir a integrantes de la comunidad universitaria y sectores gremiales para exigir una respuesta del Gobierno nacional al financiamiento de las universidades públicas.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Jorge Mercado.