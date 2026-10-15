Belgrano empató ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores femenina

Belgrano inició este jueves un capítulo histórico para su fútbol femenino: debutó con empate en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, el equipo anfitrión, por la primera fecha del Grupo B.

El conjunto de Barrio Alberdi igualó ante su par ecuatoriano por 1-1. El histórico gol para Belgrano lo anotó la delantera uruguaya Alaides Paz.

"Las Piratas" son las únicas representantes de Argentina en el torneo continental, un desafío que el plantel afronta con la ilusión de dejar su marca en la competencia.

Belgrano volverá a jugar el domingo 18 de octubre ante Palmeiras desde las 15. En la tercera fecha, enfrentará a Universitario el miércoles 21 desde las 19.

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El partido comenzó con ambos equipos intentando hacerse cargo de la pelota y atacar a través de ella. Belgrano se centró en atacar por los extremos, especialmente el derecho con la presencia de Alaides Paz.

La primera chance clara se dio a los quince minutos a favor del equipo local. Tras un centro desde el costado derecho, la delantera Guerra definió por arriba desde el área chica.

"El Pirata" abrió el marcador a los 25 minutos de la primera parte con una gran definición de Alaides Paz que la picó ante la salida de la arquera rival tras recibir un gran pase desde la banda izquierda.

El empate llegó unos minutos más tarde con un buen remate desde el punto penal de la delantera ecuatoriana Páez.

La segunda parte arrancó con un Belgrano un poco mejor que con una buena presión alta incomodaba a la defensa rival. A pesar de esto, la primera clara de la segunda mitad fue para las locales a los diez minutos de la segunda parte con un remate desde fuera del área. Agustina Sánchez atajó en dos tiempos y salvó a Belgrano.

A los 75 minutos, Belgrano lanzó una buena contra, pero Mayra Acevedo no logró llegar ante un buen cruce defensivo de la zaguera del conjunto ecuatoriano. La delantera de Belgrano había ingresado en la segunda parte.

En el quinto minuto de adición, la futbolista de Belgrano Nicolle Amaya fue expulsada por doble amarilla tras una falta en el ingreso al área "Pirata". Amaya había ingresado en la segunda parte.

Cómo se juega la fase de grupos de la Libertadores

La fase de grupos se disputará del 15 al 22 de octubre y los dos primeros equipos de cada zona avanzan a los cuartos de final. Desde esa instancia, los cruces se juegan a partido único hasta definir a las nuevas campeonas de Sudamérica.