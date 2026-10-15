Memorable: así fue el primer gol de Belgrano en la Copa Libertadores femenina
La delantera uruguaya Julieta Alaides Paz se convirtió en la autora del primer gol del club cordobés en la historia del máximo torneo continental de clubes.
15/10/2026 | 19:13Redacción Cadena 3
FOTO: El momento de la definición de Paz para el gol de Belgrano.
Las Piratas de Belgrano escribieron una página inolvidable este jueves en su debut absoluto en la Copa Libertadores Femenina. La delantera uruguaya Julieta Alaides Paz se convirtió en la autora del primer gol del club cordobés en la historia del máximo torneo continental de clubes.
El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo ante Independiente del Valle, en el estadio Banco Guayaquil de Ecuador, por la primera fecha del Grupo B. La jugada nació de un lateral por el sector izquierdo: Raquel Polich envió un excelente pase aéreo y Paz, con gran control, definió picándola por encima de la arquera rival para poner el 1-0 parcial.
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?????? Alaide Paz y un gol histórico para @BelgranoFem
CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVivo https://t.co/Ld1jnkcIn9— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2026
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Belgrano, único representante argentino en esta edición y primer equipo del interior del país en participar de la competencia, terminó empatando 1-1. El conjunto ecuatoriano igualó antes del descanso con un penal convertido por Karen Páez.
Dirigidas por Mariana “Pomu” Sánchez, las Piratas afrontan un grupo exigente que también incluye a Palmeiras (Brasil) y Universitario (Perú). El próximo compromiso será el domingo 18 de octubre ante el equipo brasileño, nuevamente en el Banco Guayaquil.
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Fútbol femenino. Belgrano empató ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores femenina
El equipo de Alberdi igualó ante el conjunto anfitrón por 1-1 en la primera fecha del certamen continental. El gol "Pirata" lo anotó Alaides Paz.
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Lectura rápida
1. ¿Quién anotó el primer gol de Belgrano en la Copa Libertadores Femenina?
Julieta Alaides Paz anotó el primer gol del club en la historia del torneo.
2. ¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se produjo a los 23 minutos del primer tiempo.
3. ¿Contra qué equipo jugó Belgrano?
Belgrano jugó contra Independiente del Valle.
4. ¿Cuál fue el resultado final del partido?
El partido terminó empatado 1-1.
5. ¿Cuándo será el próximo partido de Belgrano?
El próximo partido será el domingo 18 de octubre ante Palmeiras en el Banco Guayaquil.