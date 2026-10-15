Memorable: así fue el primer gol de Belgrano en la Copa Libertadores femenina

FOTO: El momento de la definición de Paz para el gol de Belgrano.

Las Piratas de Belgrano escribieron una página inolvidable este jueves en su debut absoluto en la Copa Libertadores Femenina. La delantera uruguaya Julieta Alaides Paz se convirtió en la autora del primer gol del club cordobés en la historia del máximo torneo continental de clubes.

El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo ante Independiente del Valle, en el estadio Banco Guayaquil de Ecuador, por la primera fecha del Grupo B. La jugada nació de un lateral por el sector izquierdo: Raquel Polich envió un excelente pase aéreo y Paz, con gran control, definió picándola por encima de la arquera rival para poner el 1-0 parcial.

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?????? Alaide Paz y un gol histórico para @BelgranoFem CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVivo https://t.co/Ld1jnkcIn9 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2026

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Belgrano, único representante argentino en esta edición y primer equipo del interior del país en participar de la competencia, terminó empatando 1-1. El conjunto ecuatoriano igualó antes del descanso con un penal convertido por Karen Páez.

Dirigidas por Mariana “Pomu” Sánchez, las Piratas afrontan un grupo exigente que también incluye a Palmeiras (Brasil) y Universitario (Perú). El próximo compromiso será el domingo 18 de octubre ante el equipo brasileño, nuevamente en el Banco Guayaquil.

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