Estudiantes recibe a Flamengo con el sueño de acercarse a la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata recibe este jueves a Flamengo de Brasil en un partido clave para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

El encuentro, correspondiente a la ida de las semifinales, se disputa desde las 21.30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con transmisión de Cadena 3.

El equipo argentino buscará hacerse fuerte como local y conseguir un resultado que le permita llegar con buenas perspectivas al encuentro de vuelta, previsto para la semana próxima en Río de Janeiro.

Del otro lado estará Flamengo, que intentará llevarse un resultado favorable de territorio argentino para definir la serie en el Maracaná.

El partido contará con la transmisión de Cadena 3, con toda la cobertura de una instancia decisiva del principal torneo de clubes de Sudamérica.

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