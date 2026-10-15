En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Italia

Mendoza

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Arranca la Fecha 13 del Clausura: mirá el cronograma completo de los partidos del fin de semana

El duelo entre Huracán y Gimnasia le da el puntapié inicial a la fecha, en la que se destacan Boca-Talleres (el viernes), el clásico de Avellaneda y Belgrano-River (ambos el domingo). El detalle.

15/10/2026 | 09:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Talleres y Boca volverán a verse las caras este viernes.

FOTO: Talleres y Boca volverán a verse las caras este viernes.

Talleres y Boca volverán a verse las caras este viernes.

FOTO: Talleres y Boca volverán a verse las caras este viernes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este jueves arranca la Fecha 13 del Torneo Clausura, que entra en su recta final y en etapa de definiciones.

El cronograma completo

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Juan Nebbietti

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Javier Uziga

21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Iglesias

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ramiro Maglio

17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Matías Billone

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Diego Verlota

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gastón Suárez

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

20.15 Belgrano – River (Zona B) (Estadio Mario A. Kempes) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Federico Benítez

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Valentín Bacaccia

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Jonathan Barrios

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf