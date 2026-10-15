Arranca la 34ª fecha de la Primera Nacional: se podría definir un finalista
La jornada del viernes contará con dos encuentros importantes, que podrían definir al primer clasificado a la final por el ascenso.
FOTO: Ferro podría asegurarse un lugar en la gran final por el ascenso.
Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- La trigésimo cuarta fecha de la Primera Nacional iniciará este viernes con dos partidos que podrían sellar el primer clasificado a la gran final por el ascenso. La jornada comenzará con el encuentro entre Atlético Rafaela y Quilmes, programado para las 21:00, donde ambos equipos buscan mejorar su situación en la tabla.
Atlético Rafaela ocupa el undécimo puesto en la Zona B con 42 puntos y está alejado de los puestos de clasificación a los playoffs. En tanto, Quilmes se encuentra en la decimocuarta posición con 39 unidades, y un mal resultado podría acercarlo a la zona de descenso.
Una hora después, a las 22:00, se disputará el segundo partido del día, donde Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentará a Atlanta. El equipo salteño, con 49 puntos, está en la sexta posición y tiene buenas posibilidades de clasificar a los playoffs. Por su parte, Atlanta es tercero con 58 puntos, y lucha por el liderazgo que le daría acceso a la gran final por el ascenso.
En la Zona A, el líder es Ferro, que acumula 62 puntos y podría asegurar su clasificación a la final este fin de semana, siempre y cuando derrote a Racing de Córdoba, y Deportivo Morón pierda ante Mitre de Santiago del Estero, mientras que Godoy Cruz no debe superar a Estudiantes de Caseros.
En la parte baja de la tabla, Acassuso, San Miguel y Chacarita están en zona de descenso, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya no tiene chances de salvación.
Lectura rápida
¿Qué fecha se inicia?
La trigésimo cuarta fecha de la Primera Nacional.
¿Cuándo comienzan los partidos?
Este viernes, con dos encuentros programados.
¿Quiénes juegan en el primer partido?
Atlético Rafaela se enfrenta a Quilmes a las 21:00.
¿Qué equipo lidera la Zona A?
Ferro, con 62 puntos.
¿Qué situación enfrentan los equipos en descenso?
Acassuso, San Miguel y Chacarita están en zona de descenso.
[Fuente: Noticias Argentinas]