Arranca la 34ª fecha de la Primera Nacional: se podría definir un finalista

FOTO: Ferro podría asegurarse un lugar en la gran final por el ascenso.

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- La trigésimo cuarta fecha de la Primera Nacional iniciará este viernes con dos partidos que podrían sellar el primer clasificado a la gran final por el ascenso. La jornada comenzará con el encuentro entre Atlético Rafaela y Quilmes, programado para las 21:00, donde ambos equipos buscan mejorar su situación en la tabla.

Atlético Rafaela ocupa el undécimo puesto en la Zona B con 42 puntos y está alejado de los puestos de clasificación a los playoffs. En tanto, Quilmes se encuentra en la decimocuarta posición con 39 unidades, y un mal resultado podría acercarlo a la zona de descenso.

Una hora después, a las 22:00, se disputará el segundo partido del día, donde Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentará a Atlanta. El equipo salteño, con 49 puntos, está en la sexta posición y tiene buenas posibilidades de clasificar a los playoffs. Por su parte, Atlanta es tercero con 58 puntos, y lucha por el liderazgo que le daría acceso a la gran final por el ascenso.

En la Zona A, el líder es Ferro, que acumula 62 puntos y podría asegurar su clasificación a la final este fin de semana, siempre y cuando derrote a Racing de Córdoba, y Deportivo Morón pierda ante Mitre de Santiago del Estero, mientras que Godoy Cruz no debe superar a Estudiantes de Caseros.

En la parte baja de la tabla, Acassuso, San Miguel y Chacarita están en zona de descenso, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya no tiene chances de salvación.