Colores de pintura que perderán popularidad en 2027: tendencias a considerar

A medida que el calendario se acerca a 2027, los diseñadores de interiores comienzan a compartir sus predicciones sobre las tendencias en colores de pintura. Un tema candente que siempre merece la pena tener en cuenta es, precisamente, los colores de pintura. Mientras que muchos se preguntan sobre los tonos que estarán de moda, también es importante saber cuáles están perdiendo popularidad.

La diseñadora Melissa Couture, fundadora de Designs of the Interior, comentó que "no creo que nos alejemos de los colores, sino que estamos cambiando la forma en que los usamos". En este sentido, destacó un cambio clave: "Los tonos altamente saturados están dando paso a versiones más suaves y apagadas con matices más cálidos y terrosos". Esto implica pensar en tonos como el musgo en lugar del esmeralda, el azul ahumado en lugar del azul marino y la arcilla atenuada en lugar del terracota brillante.

Por otro lado, los grises fríos están en declive. El fundador de JH Wall Paints, Jeremy Harnish, señaló que "los neutros fríos, basados en el gris, que definieron la última década están dando paso a colores más cálidos". Según Harnish, estos tonos comenzaron a sentirse estériles, y la gente anhela lo opuesto. La diseñadora Lori Weitzner también expresó que "los grises fríos aún no están de moda", y que solo los grises cálidos están en demanda. La diseñadora Emily Hodge agregó que introducir un gris frío en un espacio obliga a que toda la paleta deba cambiar a tonos fríos, lo que no resulta acogedor. Hodge abogó por adoptar tonos de gris más cálidos que establecen el tono para la calidez de marrones profundos, burdeos, marfiles y blancos suaves.

En cuanto a los blancos, es momento de dejar atrás el blanco puro. Janie Hungerford, fundadora de Hungerford Interior Design, comentó que "a menudo puede sentirse muy impersonal". En climas con luz natural limitada, fue un color fácil de elegir, pero Hungerford prefiere los blancos más cálidos, como el Benjamin Moore Simply White (OC-117) y el Sherwin Williams Shell White (SW 8917). "Pueden iluminar un espacio tan fácilmente, con el beneficio adicional de sentirse acogedores y calmantes".

Los pasteles también están en declive. La diseñadora Lauren Robbins, fundadora de Lauren Robbins Interiors, sugirió cambiar los suaves pasteles por tonos joya ricos. "Me atraen los tonos con profundidad, calidez y un poco más de drama", declaró. Sus elecciones preferidas incluyen verdes esmeralda, azules zafiro, burdeos profundos y púrpuras amatistas. Robbins compartió su consejo para incorporar tonos joya: "comenzar con un color rico y dejar que sea el punto focal, equilibrándolo con neutros suaves, maderas cálidas o texturas complementarias". No es necesario comprometerse con un espacio lleno de color audaz; incluso un solo acento o algunas capas pensadas pueden aportar profundidad y personalidad a un espacio.

Finalmente, la diseñadora Andrea Sinkin advirtió que, aunque el drama está en auge, los espacios completamente negros no lo están. "El negro está fuera, no como un acento, como una barandilla o una puerta principal", aclaró. "Pero pintar una habitación de negro, como hacíamos hace 10 años, ya no está de moda". En su lugar, Sinkin sugiere el burdeos, que "es rico y textural y ofrece una calidez que no se obtiene del negro".