Del tren bala a las motos: las distintas caras del transporte en China
Los servicios ferroviarios se destacan por su puntualidad y alcanzan los 350 km/h. En las calles, la cobertura registró infracciones y poco uso del casco entre los motociclistas.
15/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3
FOTO: Por qué las motos eléctricas ganan tanto espacio en las calles de China.
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Las motos eléctricas ocupan un lugar central en la movilidad cotidiana de las ciudades chinas. Su precio, cercano a los 800 dólares por una unidad nueva, y la facilidad para estacionarlas favorecen su uso. Sin embargo, durante la cobertura también se observaron conductores sin casco, cruces de semáforos en rojo y maniobras que complican el paso de los peatones.
Desde Hangzhou, una de las escalas del viaje, estos vehículos representan una alternativa más económica que el automóvil tanto para comprarlos como para mantenerlos.
Su tamaño permite dejarlos en espacios reducidos y ofrecen mayor velocidad que una bicicleta. A esas ventajas se suma una característica que exige atención al caminar: son muy silenciosos y pueden acercarse sin que el peatón los escuche.
Durante el recorrido de Cadena 3, el tránsito de las motos apareció como uno de los aspectos más desordenados de la vida urbana observada. El uso del casco fue poco frecuente y se registraron conductores que avanzaban sin respetar los semáforos.
El comportamiento en las sendas peatonales también llama la atención. Mientras los automovilistas se detenían para permitir el cruce, algunas motos continuaban su marcha o pasaban por los costados de quienes caminaban.
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Las observaciones corresponden a los lugares visitados y contrastan con la organización registrada en otros medios de transporte, especialmente en los trenes de alta velocidad, utilizados para conectar distintas ciudades del país.
Los servicios tomados durante el viaje alcanzaron velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. La limpieza de las estaciones, las plataformas con información electrónica y el cumplimiento de los horarios fueron algunos de los aspectos destacados.
La puntualidad se reflejó tanto en las salidas como en las llegadas. Las paradas, además, exigieron que los pasajeros estuvieran preparados para descender con su equipaje durante los pocos minutos disponibles.
El recorrido, que combinó vuelos y viajes ferroviarios, mostró así distintas caras del transporte en China: conexiones rápidas y organizadas entre ciudades, junto con una intensa circulación de motos eléctricas que plantea dificultades para la convivencia en las calles.
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Informe de Agustina Vivanco, enviada especial de Cadena 3 a China.
Lectura rápida
¿Qué vehículos predominan en las ciudades chinas? Las motos eléctricas son predominantes en la movilidad cotidiana.
¿Quién realizó el informe sobre las motos eléctricas? El informe fue realizado por Agustina Vivanco, enviada especial de Cadena 3 a China.
¿Cuándo se observó la circulación de motos eléctricas? Durante un viaje que incluyó varias ciudades chinas, como Hangzhou.
¿Dónde se registraron problemas de tránsito con motos? En las calles de ciudades chinas, donde los conductores a menudo no respetaban las normas.
¿Cómo se comparan las motos eléctricas con otros medios de transporte? Son más económicas que los automóviles y ofrecen ventajas de estacionamiento y velocidad, pero generan desorden en la circulación.