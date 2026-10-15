La realidad china: control social y silencio sobre el Gobierno

Por Agustina Vivanco

Un ciudadano chino que pidió no ser identificado contó en Hangzhou cómo funciona el control social y digital en su país. En una conversación con la enviada especial de Cadena 3, Agustina Vivanco, explicó que es muy difícil —si no imposible— hablar mal del gobierno, de las autoridades o del presidente en público y, sobre todo, en redes sociales.

“Públicamente no podemos hablar mal sobre el gobierno, el presidente, los políticos”, afirmó. En cambio, entre amigos la situación es distinta: “A veces si salgo con los amigos afuera a una copa o a comer, hablamos sobre de todo. Criticamos el gobierno, por ejemplo, no trabaja bien”.

El entrevistado detalló las consecuencias de expresarse de manera crítica en redes: las publicaciones se borran, las cuentas se suspenden o la policía “te invita a tomar el té”, una forma de advertencia. Si la crítica es fuerte, especialmente contra el presidente, puede haber detención de 10 o 15 días.

China es un país de partido único. El Partido Comunista controla el gobierno, la justicia y los medios. No existen elecciones nacionales competitivas. En la vida digital cotidiana no funcionan Google, WhatsApp, Instagram ni YouTube. Los ciudadanos utilizan WeChat, una aplicación que concentra chat, pagos y trámites, pero que también facilita el monitoreo estatal. Para tener un celular o una cuenta es obligatorio registrarse, y las ciudades están cubiertas por cámaras con reconocimiento facial.

El hombre reconoció avances económicos respecto a la época de Mao: hoy se puede emprender, viajar y consumir con mayor libertad. Sin embargo, resumió el límite central del sistema: “En China podés hacer muchas cosas menos decir lo que pensás del gobierno”.