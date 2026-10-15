Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y Estudiantes recurrirá al TAS

Estudiantes de La Plata informó que la Conmebol rechazó el pedido de inscripción de Marcos Rojo y anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

A través de un comunicado oficial, el club manifestó su disconformidad con la resolución y sostuvo que el registro del defensor se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

La institución platense también cuestionó el criterio aplicado por la Confederación Sudamericana de Fútbol y afirmó que, en casos recientes, el organismo había autorizado la inscripción de futbolistas cuyas solicitudes se encontraban en condiciones idénticas a las de Rojo.

“En este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”, expresó Estudiantes en el comunicado.

"El Pincha" solicitará una medida cautelar

Ante la decisión, el club confirmó que llevará el reclamo al TAS, al considerar que se trata de un pedido justo.

En ese marco, solicitará una medida cautelar con el objetivo de revertir lo resuelto por Conmebol y conseguir que se habilite la inscripción del defensor.