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Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y Estudiantes recurrirá al TAS

El club platense cuestionó la decisión del organismo sudamericano y aseguró que el registro del defensor se realizó conforme a la normativa vigente. Además, solicitará una medida cautelar para revertir la resolución. 

15/10/2026 | 11:35Redacción Cadena 3

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Estudiantes de La Plata informó que la Conmebol rechazó el pedido de inscripción de Marcos Rojo y anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

A través de un comunicado oficial, el club manifestó su disconformidad con la resolución y sostuvo que el registro del defensor se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

La institución platense también cuestionó el criterio aplicado por la Confederación Sudamericana de Fútbol y afirmó que, en casos recientes, el organismo había autorizado la inscripción de futbolistas cuyas solicitudes se encontraban en condiciones idénticas a las de Rojo.

“En este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”, expresó Estudiantes en el comunicado.

"El Pincha" solicitará una medida cautelar

Ante la decisión, el club confirmó que llevará el reclamo al TAS, al considerar que se trata de un pedido justo.

En ese marco, solicitará una medida cautelar con el objetivo de revertir lo resuelto por Conmebol y conseguir que se habilite la inscripción del defensor.

Lectura rápida

¿Qué club informó sobre la decisión de la Conmebol?
Estudiantes de La Plata informó sobre el rechazo de la Conmebol a la inscripción de Marcos Rojo.

¿Qué acción tomará el club tras la decisión de la Conmebol?
Estudiantes de La Plata recurrirá la decisión ante el TAS.

¿Qué argumenta el club en su comunicado?
El club sostiene que el registro del defensor se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué cuestiona el club sobre la Conmebol?
La institución cuestiona el criterio aplicado por la Confederación Sudamericana de Fútbol en comparación con otros casos similares.

¿Qué medida solicitará Estudiantes ante el TAS?
El club solicitará una medida cautelar para revertir la decisión de la CONMEBOL.

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