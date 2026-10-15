Falleció a los 40 años la fisicoculturista chilena Marianne von Gierke en Punta Arenas

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Marianne von Gierke, una reconocida atleta chilena de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB), falleció en la madrugada del miércoles en Punta Arenas, Chile, a causa de un episodio que se sospecha podría ser muerte súbita.

La fisicoculturista, de 40 años, también ejercía como abogada y era considerada una de las figuras más prominentes del fisicoculturismo femenino en su país. Recientemente había competido en el Mr. Olympia 2026 en Las Vegas, el evento más prestigioso de la disciplina a nivel mundial, donde logró el decimotercer puesto en la categoría Women's Physique.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por la división chilena del National Physique Committee (NPC), una de las organizaciones más importantes del fisicoculturismo amateur en Estados Unidos y que cuenta con reconocimiento oficial por parte de la IFBB Professional League. A través de un mensaje en redes sociales, la entidad expresó su pesar por la pérdida.

"Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella", se indicó en el comunicado.

En agosto de este año, von Gierke se consagró Campeona del Rising Phoenix Arizona Pro 2026 en la división Women's Physique. Curiosamente, el día anterior a su fallecimiento, la atleta había publicado en su cuenta de Instagram una historia en la que mostraba su rutina de entrenamiento en el gimnasio.

De acuerdo con reportes de medios locales, fue su esposo quien la llevó a la guardia de la Clínica RedSalud Magallanes el martes por la noche, prácticamente sin signos vitales. Allí, el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron revertir la situación. Las primeras conclusiones sobre la causa de su fallecimiento apuntan hacia una muerte súbita, aunque se espera que la autopsia confirme esta información.