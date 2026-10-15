Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un estado del cielo con light rain, lo que contribuye a una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 65% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Las lluvias ligeras continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá en el 65%. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento se mantendrá en 1 m/s desde el oeste.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas similares. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 17°, con light rain. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, también con light rain. El domingo 18 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 21°, continuando con light rain. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°, con light rain nuevamente.