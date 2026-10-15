Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18° y una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero no se esperan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas variadas. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con cielo nublado. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 16°, manteniendo el cielo cubierto. El domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, también con nubes. Finalmente, el lunes 19 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielo nublado.