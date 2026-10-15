En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Italia

Mendoza

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 13° y 18°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento suaves. Conocé todos los detalles del pronóstico.

15/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18° y una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero no se esperan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas variadas. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con cielo nublado. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 16°, manteniendo el cielo cubierto. El domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, también con nubes. Finalmente, el lunes 19 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielo nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf