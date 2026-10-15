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Justo Barrientos declaró en el juicio por la masacre de Barracas y negó haber discriminado

El imputado Justo Fernando Barrientos habló en el juicio por el ataque a Pamela Cobbas, Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, afirmando que no discriminó a las víctimas.

15/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3

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Justo Barrientos declaró en el juicio por la masacre de Barracas y negó haber discriminado

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Justo Fernando Barrientos, único imputado por el asesinato de tres mujeres y las graves quemaduras sufridas por una cuarta víctima, se presentó este jueves en el juicio que se lleva a cabo por el ataque ocurrido el 6 de mayo de 2024 en un hotel del barrio porteño de Barracas. En su primera declaración, sostuvo que "nunca discriminó a nadie".

La abogada Luciana Sánchez, que representa a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque, informó a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado no respondió a las preguntas de las partes. "Fue una declaración breve, dijo que él no fue, no recuerda a nadie y nunca discriminó a nadie", explicó la letrada sobre la postura de Barrientos.

El imputado enfrenta cargos por homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, violencia de género, alevosía y el uso de un medio idóneo para crear un peligro común, siendo responsable de la muerte de tres personas y en grado de tentativa respecto de la cuarta.

En su declaración, Barrientos no se dirigió a las víctimas ni a sus familiares, sino que se dirigió a los vecinos del hotel, reprochándoles que habían sido crueles con él, a pesar de que todos compartían la misma condición. Según Sánchez, esto refleja la actitud del acusado durante el proceso.

Las jornadas de alegatos están programadas para el lunes 26 y miércoles 28 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires. La abogada precisó que "después falta que los jueces dispongan una fecha para los alegatos de la defensa, que sería a principios de noviembre, y se tomarán unos días para dar a conocer el veredicto".

Las acusaciones indican que Barrientos quemó vivas a las cuatro víctimas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024. Las mujeres sufrieron quemaduras graves y, en un intento por mitigar las lesiones, acudieron al sector de las duchas, pero Barrientos las prendió fuego nuevamente y también golpeó a Andrea Amarante.

Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron posteriormente, mientras que Sofía, de 49 años en ese momento, fue dada de alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Los testimonios indican que el acusado hostigaba sistemáticamente a las mujeres, a quienes se refería despectivamente como "tortas".

Lectura rápida

¿Quién es el acusado?
Justo Fernando Barrientos es el único acusado de asesinar a tres mujeres y causar graves quemaduras a una cuarta.

¿Qué declaró Barrientos?
El acusado afirmó que "nunca discriminó a nadie" y no recordó a las víctimas durante su declaración.

¿Cuándo se llevan a cabo los alegatos?
Los alegatos están programados para el 26 y 28 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de Buenos Aires.

¿Cuáles son los cargos?
Se le imputa homicidio agravado por odio a la orientación sexual y violencia de género, entre otros.

¿Qué ocurrió con las víctimas?
Pamela Cobbas, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante fallecieron, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió y fue dada de alta en junio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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