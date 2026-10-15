Comenzó la marcha universitaria en Córdoba: una multitud se moviliza en defensa de la educación

La quinta Marcha Federal Universitaria se realiza este jueves en Córdoba, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de mayores recursos para las universidades públicas. La movilización comenzó con una concentración a las 15 en el Monumento a la Reforma, en Ciudad Universitaria, y luego avanzará hacia el centro de la ciudad.

Según el recorrido previsto, los manifestantes bajarán hacia Plaza España y la avenida Hipólito Yrigoyen, para continuar hasta la intersección con bulevar San Juan, donde está ubicado el escenario principal.

La marcha provoca cortes progresivos en las calles que cruzan Hipólito Yrigoyen a medida que avance la columna. Por ese motivo, se recomienda prestar atención a las restricciones de circulación, especialmente en el sector de Nueva Córdoba. En la zona ya había interrupciones parciales del tránsito durante las horas previas a la concentración.

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Boretto reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, sostuvo que la comunidad universitaria vuelve a movilizarse para exigir el cumplimiento de la ley y cuestionó que el Gobierno nacional no haya aplicado la actualización salarial contemplada en una medida cautelar.

“Estamos en una democracia, todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar las leyes y también los fallos judiciales”, afirmó Boretto.

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El rector señaló que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar vinculada a la actualización de los salarios de docentes y no docentes y reclamó que el presupuesto del próximo año contemple los parámetros establecidos por la norma.

Además, advirtió sobre el impacto de la pérdida de financiamiento en las universidades y el sistema científico. “Es muy grave el proceso de desfinanciación que han sufrido las universidades y el sistema científico. Esto ha repercutido en todos los aspectos, pero centralmente en los salarios”, expresó.

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Qué gremios participan de la marcha en Córdoba

A la movilización se suman distintos sindicatos y organizaciones. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital participa desde el comienzo de la marcha, previsto para las 15.30, mientras que la delegación provincial se incorporará después en Plaza España.

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) tiene prevista su participación desde las 17. También marchan Luz y Fuerza y movimientos de izquierda, que se dirigen hacia el sector donde está montado el escenario.

Se espera que las columnas lleguen a la intersección de bulevar San Juan durante la tarde, con el avance de las distintas organizaciones.

La quinta Marcha Federal Universitaria también se realiza en Buenos Aires

La protesta forma parte de una convocatoria nacional que tendrá como uno de sus principales puntos de concentración el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. El reclamo central es la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo.

La norma contempla la actualización de salarios, becas y fondos destinados a la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Los gremios universitarios denuncian que la falta de aplicación profundizó el deterioro salarial.

La jornada también cuenta con la participación de organizaciones sindicales, políticas y sociales, entre ellas la CGT, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

En Córdoba, la movilización volverá a reunir a integrantes de la comunidad universitaria y sectores gremiales para exigir una respuesta del Gobierno nacional al financiamiento de las universidades públicas.

Informe de Gonzalo Carrasquera.