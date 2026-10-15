Dalma y Gianinna Maradona expresan su enojo por la absolución del psicólogo Carlos Díaz

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- La reciente solicitud de absolución del psicólogo Carlos Díaz por parte del abogado de Jana Maradona generó una fuerte reacción en Dalma y Gianinna Maradona. Dalma, a través de sus redes sociales, expresó su descontento y afirmó: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve".

La controversia comenzó con una publicación de Dalma en Instagram, donde compartió una imagen junto a su hermana, acompañada de un mensaje emotivo: "Así va a ser, te amo sis. Para sorpresa de nadie, menos mal que te tengo, desde que nací hasta que nos volvamos a encontrar con él. Siempre del mismo lado de la vida. Será justicia, te lo prometo". Sin embargo, el tono de las publicaciones cambió rápidamente.

Dalma aclaró que su mensaje estaba dirigido a Jana, quien había solicitado la absolución de Díaz. En su descargo, afirmó: "Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡Inentendible por donde se lo mire!" Además, recordó que fue el mismo psicólogo quien les recomendó dejar de visitar a su padre, lo que generó más indignación.

En su argumentación, Dalma continuó: "También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra". La hermana de Diego Maradona cuestionó la decisión de Jana y se preguntó sobre la razón detrás de este pedido de absolución.

"Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz, lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas pero no, en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí no transo. De ser mala leche y traicionera no se vuelve", reiteró.

Dalma también mencionó la falta de moral en algunas personas: "La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron y que nadie puede corroborar". En este sentido, afirmó que no se puede tener una moral selectiva y advirtió que es imposible fingir ser alguien que no se es.

Sobre el modo en que se solicitó la absolución, Dalma criticó la falta de aviso previo: "De sorpresa y sin aviso previo, cagándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene".

Finalmente, Dalma expresó su orgullo por haber sido parte de la vida de su padre y cuestionó por qué deberían sentirse culpables: "¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¡No nos busquen por ahí!" Afirmó que nada ni nadie les impedirá pedir justicia por su padre.