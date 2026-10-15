FOTO: Sobreseimiento a Ariel Lázaro, último amigo de Axel González antes de su desaparición

Resistencia, 15 octubre (NA) -- La justicia de Chaco decidió sobreseer a Ariel Lázaro, la última persona que vio con vida a Axel González, quien desapareció en mayo de este año en la zona de Fontana, en las cercanías de la capital chaqueña, y desde entonces se encuentra en curso su búsqueda.

El Juzgado de Garantías Número 3 de Resistencia aceptó el pedido de la fiscalía respecto a Lázaro, que enfrentaba una acusación de "encubrimiento".

La juez María Laura del Valle Agüero determinó que no existen pruebas suficientes para sostener la imputación, señalando que Lázaro fue un testigo de los acontecimientos que precedieron a la desaparición de González. Según la magistrada, el joven "no intervino en el hecho imputado".

En la madrugada del 17 de mayo, Lázaro caminaba junto a González, quien, según su testimonio, se mostró inquieto ante la presencia de un móvil policial sin motivo aparente y luego salió corriendo, lo que derivó en una persecución y su posterior desaparición.

Previo a esta causa, Lázaro, conocido como 'Pavita', ya tenía un expediente abierto por lesiones, amenazas y daños ocurridos en mayo de 2024, que se encontraba en proceso de mediación.

Por su parte, la familia de González sigue exigiendo justicia por la desaparición del joven de 21 años, después de que se descartara que el cuerpo hallado el mes pasado en el río Paraná, cerca de la ciudad misionera de Eldorado, perteneciera a Axel.