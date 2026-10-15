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Leo Flores de Boca se unió a una olla popular en Monte Chingolo para ayudar a los vecinos

El delantero se unió a una acción solidaria impulsada por un amigo, brindando apoyo a quienes más lo necesitan.

15/10/2026 | 18:24Redacción Cadena 3

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Leo Paredes en la olla popular del club Santa María.

FOTO: Leo Paredes en la olla popular del club Santa María.

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) - Leonel Flores, delantero de Boca, participó en una olla popular realizada en Monte Chingolo, en el partido de Lanús. Esta actividad se llevó a cabo en el club de futsal Santa María.

Después de la derrota del "Xeneize" por 1 a 0 frente a Vasco Da Gama en el partido de ida de la Copa Sudamericana, el joven de 19 años decidió sumarse a una iniciativa solidaria organizada por el influencer Leo Silva, quien es amigo del futbolista.

La actividad consistió en llevar alimentos a los vecinos del barrio que enfrentan diversas necesidades. Durante su visita, Flores no solo entregó comida, sino que también compartió momentos con los asistentes y se tomó fotos con ellos.

Además, el delantero firmó autógrafos y camisetas para los hinchas de Boca que se acercaron al lugar tras enterarse de su presencia. Para evitar que se aglomere demasiada gente, la organización decidió publicar las fotos y videos de la actividad horas después de que se realizara.

"Bien de abajo y le meto ganas todos los días para cumplir mis metas, seguimos dando comida y marcando la diferencia. Feliz de sacarle una sonrisa al barrio. ¡De Chingolo para el mundo!" expresó el influencer Leo Silva en sus historias de Instagram, junto a una imagen con la joven promesa de Boca.

Lectura rápida

¿Quién participó en la olla popular?
El delantero de Boca, Leonel Flores, fue quien participó en la actividad solidaria.

¿Dónde se llevó a cabo la olla popular?
La olla popular se realizó en Monte Chingolo, en el club de futsal Santa María.

¿Cuándo ocurrió el evento?
El evento tuvo lugar el 15 de octubre, después de un partido de Boca.

¿Qué motivó la participación de Flores?
Flores se unió a la iniciativa solidaria organizada por su amigo Leo Silva.

¿Cuál fue el objetivo de la actividad?
El objetivo fue proporcionar alimentos a los vecinos del barrio que enfrentan dificultades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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