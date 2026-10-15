Leo Flores de Boca se unió a una olla popular en Monte Chingolo para ayudar a los vecinos

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) - Leonel Flores, delantero de Boca, participó en una olla popular realizada en Monte Chingolo, en el partido de Lanús. Esta actividad se llevó a cabo en el club de futsal Santa María.

Después de la derrota del "Xeneize" por 1 a 0 frente a Vasco Da Gama en el partido de ida de la Copa Sudamericana, el joven de 19 años decidió sumarse a una iniciativa solidaria organizada por el influencer Leo Silva, quien es amigo del futbolista.

La actividad consistió en llevar alimentos a los vecinos del barrio que enfrentan diversas necesidades. Durante su visita, Flores no solo entregó comida, sino que también compartió momentos con los asistentes y se tomó fotos con ellos.

Además, el delantero firmó autógrafos y camisetas para los hinchas de Boca que se acercaron al lugar tras enterarse de su presencia. Para evitar que se aglomere demasiada gente, la organización decidió publicar las fotos y videos de la actividad horas después de que se realizara.

"Bien de abajo y le meto ganas todos los días para cumplir mis metas, seguimos dando comida y marcando la diferencia. Feliz de sacarle una sonrisa al barrio. ¡De Chingolo para el mundo!" expresó el influencer Leo Silva en sus historias de Instagram, junto a una imagen con la joven promesa de Boca.