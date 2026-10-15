Córdoba aprobó un convenio para que la Policía colabore con el ordenamiento del tránsito

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó por amplia mayoría un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia que permitirá a la Policía colaborar en el ordenamiento del tránsito ante determinadas situaciones que lo requieran.

En diálogo con Cadena 3, el concejal Nicolás Piloni precisó que la iniciativa obtuvo 29 votos a favor y dos en contra. Tras la aprobación legislativa, el acuerdo fue enviado al Ejecutivo municipal para su promulgación, paso necesario para comenzar a utilizar esta herramienta.

El edil explicó que la medida surgió a partir de los inconvenientes registrados dos fines de semana atrás, cuando la ciudad se preparaba para tres acontecimientos importantes: el superclásico del fútbol cordobés, una peregrinación y una maratón organizada por un sanatorio en Nueva Córdoba.

Según señaló, la iniciativa apunta a que el Ejecutivo municipal pueda responder ante situaciones excepcionales sin depender exclusivamente de la intervención de inspectores de tránsito.

“Nosotros no estamos diciendo ni vamos a habilitar en este momento la posibilidad de que pueda ser una multa un agente, en este caso policial, pero sí en el ordenamiento del tránsito”, aclaró Piloni.

En ese sentido, ejemplificó que, ante un accidente, los efectivos policiales pueden interrumpir la circulación para garantizar la seguridad y organizar el tránsito sin necesidad de esperar la llegada de un inspector municipal.

El concejal sostuvo que la herramienta también permitirá anticiparse a posibles contingencias vinculadas con eventos de gran convocatoria. Entre ellas, mencionó la eventual visita del papa León XIV a Córdoba en noviembre, aunque aclaró que todavía no existe certeza sobre esa posibilidad.

Piloni indicó que el convenio recibió el acompañamiento de una amplia mayoría del cuerpo legislativo, aunque cuestionó los argumentos planteados durante el debate por algunos sectores de la oposición.

Según el edil, parte de las objeciones estuvieron relacionadas con una presunta pérdida de autonomía municipal y con la cesión de facultades a la Provincial.

Frente a esos cuestionamientos, defendió la necesidad de brindar herramientas al Ejecutivo para garantizar el funcionamiento de los servicios y responder a las demandas de los vecinos.

“Los vecinos quieren respuestas”, afirmó, y remarcó que, desde su perspectiva, lo prioritario es que los problemas de la ciudad puedan resolverse, independientemente de qué organismo intervenga.

Además, sostuvo que el orden público no debe quedar condicionado por las acciones de grupos minoritarios que puedan aprovechar determinadas circunstancias para generar inconvenientes.

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Consultado sobre los pasos administrativos pendientes, Piloni confirmó que el proyecto ya fue aprobado por el Concejo Deliberante y que ahora corresponde su promulgación por parte del Ejecutivo municipal.

Una vez cumplido ese procedimiento, el municipio estará en condiciones de comenzar a utilizar el convenio para afrontar contingencias y coordinar acciones con las fuerzas provinciales.

El concejal aseguró que el objetivo es evitar que situaciones imprevistas afecten el tránsito y el funcionamiento cotidiano de Córdoba, mediante una mayor capacidad de respuesta ante emergencias y acontecimientos que requieran ordenar la circulación.

Entrevista de "Informados al Regreso"