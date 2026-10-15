"Hasta que no estén todos, no va a haber justicia": reclamó la madre de Bárbara Aragón

El dolor de una madre y el reclamo de justicia atravesaron la audiencia imputativa por el femicidio de Bárbara Aragón, la joven de 26 años asesinada en Rosario. Blanca, su mamá, declaró durante la instancia judicial y pidió que el crimen sea reconocido como un femicidio. También insistió en la necesidad de esclarecer todas las circunstancias del hecho y determinar si hubo otras personas involucradas.

El testimonio se suma a las declaraciones que había brindado a Cadena 3 Rosario antes de la audiencia, cuando, visiblemente movilizada, expresó sus dudas respecto de que el único detenido fuera el único responsable. “No estoy conforme. Sé que hubo más personas. Es imposible que sea solamente conociendo a Bárbara”, había manifestado ante el móvil radial.

En aquella oportunidad, Blanca también fue contundente respecto de su reclamo: “Hasta que no estén todos los que estaban ese día que la encontramos, no va a haber justicia”. La familia sostiene que todavía quedan interrogantes por resolver y reclama que la investigación avance sobre todas las posibles responsabilidades.

La jornada también estuvo marcada por una situación especialmente dolorosa para Blanca: contarles a sus nietos mellizos, de seis años, que su mamá había muerto. Hasta ese momento, los chicos preguntaban por Bárbara y la familia buscaba la manera de explicarles lo sucedido.

Antes de dirigirse al Centro de Justicia Penal, uno de los niños le hizo una pregunta que quedó grabada en el relato de su abuela: “¿Vos vas para pedir justicia por Barbie?”, le dijo, utilizando el apodo con el que conocía a su mamá. Blanca le respondió que sí, que iba a reclamar justicia porque él mismo se lo había pedido.

Durante la audiencia, la madre también compartió la reacción de uno de los pequeños al conocer lo ocurrido: “¿Qué le hicieron al hombre que le hizo mal a mi mamá?”, preguntó el niño, en una frase que expone la dimensión del dolor familiar y la dificultad de atravesar una pérdida de estas características a tan corta edad.

El reclamo de Blanca se produce mientras la causa avanza contra Eliel S., de 37 años, imputado por abuso sexual con acceso carnal y femicidio. La Justicia dispuso su prisión preventiva por dos años, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y no descarta la posible intervención de terceras personas.

En ese contexto, la declaración de la madre pone en primer plano no solo la búsqueda de respuestas judiciales, sino también las consecuencias del crimen en el entorno más cercano de Bárbara. Para Blanca, el pedido de justicia está ligado tanto al esclarecimiento de lo sucedido como a la necesidad de que sus nietos puedan conocer la verdad sobre la muerte de su mamá.”

Informe de Julián Maragliano.