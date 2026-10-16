Tragedia en Pakistán: 34 niños y una maestra mueren tras el colapso de una escuela

PESHAWAR, Pakistán — Las autoridades de Pakistán han decidido implementar inspecciones en todas las escuelas privadas de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa tras el trágico derrumbe de un tejado que resultó en la muerte de 34 niños y una maestra. Esta situación ha generado una ola de indignación entre las familias de las víctimas, quienes habían advertido sobre la fragilidad de la estructura.

El gobierno provincial ha iniciado una investigación para determinar las causas del colapso ocurrido el jueves en la escuela Al-Khair. Las familias afectadas han expresado su desesperación y han exigido justicia. Un familiar de una de las víctimas afirmó que había notificado al propietario de la escuela sobre las filtraciones en el edificio.

En respuesta a la tragedia, la policía arrestó al propietario de la escuela, Mohammad Khan. El jefe de la policía de Peshawar, Saeed Ahmed, declaró que la estructura del edificio era débil y que el propietario había mencionado que las lluvias recientes habían comprometido la integridad de uno de los techos.

La orden emitida por el gobierno, a la que tuvo acceso la prensa, instruye al departamento de Educación de Khyber Pakhtunkhwa a formar comités de distrito que realicen inspecciones en las escuelas privadas de la región y que presenten un informe con sus hallazgos y recomendaciones en un plazo de tres días.

Las inspecciones abarcarán tanto los edificios de propiedad como los alquilados, y se centrarán en la revisión de techos, cielorrasos, paredes, columnas, vigas, cimientos y escaleras. La directiva también exige que se realice una evaluación técnica urgente para clasificar los edificios escolares en categorías de seguridad: seguros, con necesidad de reparaciones o mejoras, y potencialmente inseguros.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar del incidente en cuestión de minutos, y al finalizar la operación se había logrado rescatar a 40 niños con vida de entre los escombros, según informó Bilal Faizi, portavoz de los servicios de emergencia de Peshawar. Sin embargo, algunos de los menores atrapados murieron por asfixia.

Desde su cama en el hospital, la maestra Mahwish Zaman, quien resultó herida, relató que el colapso fue tan inesperado que no hubo tiempo para que nadie escapara. Ella estaba en su aula cuando escuchó un fuerte estruendo proveniente del piso superior. Antes de poder avisar a sus alumnos, el techo se vino abajo. Perdió el conocimiento y, al recuperarse, se enteró de que muchos de sus estudiantes habían fallecido.

Las comunidades locales han estado visitando a las familias de las víctimas, muchas de las cuales residían en el vecindario de Dir Colony de Peshawar. Mohammad Zaman, quien perdió a dos sobrinos en la tragedia, comentó que él y otros familiares ya habían expresado sus preocupaciones al propietario por las constantes filtraciones de agua en las aulas. Zaman, de 36 años, recordó con dolor que su sobrino Abdul, de 9 años, estaba en segundo grado, y su otro sobrino Abuzar, de 10, cursaba tercero. La hermana de Abuzar, Samiya, logró sobrevivir porque había salido a comprar dulces.

Por su parte, Zakir Ullah perdió a sus dos hijos, Abu Bakr y Mohammad, que estaban en la misma aula. Su hija se encontraba en otra clase y corrió a casa para informar que la escuela se había derrumbado. Al regresar, encontraron el aula de los niños bajo los escombros. Ullah describió la estructura como débil y exigió que se responsabilice a los funcionarios que autorizaron su uso como escuela. "¿Cómo podría haber sabido que esto me arrebataría a mis dos hijos?", expresó entre lágrimas.