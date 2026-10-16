Colonos israelíes atacan a palestinos durante la cosecha de aceitunas en Cisjordania

FOTO: Colonos israelíes atacan a palestinos en la cosecha de la aceituna y otras noticias en Oriente Medio

Colonos israelíes perpetraron ataques contra palestinos en diversas localidades de la Cisjordania ocupada durante la cosecha de aceitunas el viernes, provocando incendios en vehículos y árboles. Según informes de las autoridades locales y de la Media Luna Roja Palestina, los enfrentamientos dejaron al menos seis heridos en la localidad de Abu Falah, situada a las afueras de Ramala. Entre los heridos se encuentran una mujer de 63 años y un hombre de 40, quienes fueron trasladados a un hospital tras ser agredidos por colonos.

Este año, Israel implementó nuevas regulaciones que limitan la participación de palestinos en la cosecha de aceitunas en el área conocida como Área C, que está bajo control israelí y abarca gran parte de las tierras agrícolas. Desde el inicio de la cosecha a principios de mes, al menos cuatro palestinos han perdido la vida y más de 100 han resultado heridos, según funcionarios palestinos. Los daños a los árboles han alcanzado miles, lo que representa pérdidas económicas significativas para los agricultores.

Las autoridades israelíes, incluyendo la policía y el ejército, no han proporcionado comentarios sobre los recientes ataques. Por otro lado, en Yemen, al menos cinco personas fallecieron y más de una docena resultaron heridas en ataques perpetrados cerca de un palacio utilizado por el gobierno reconocido internacionalmente. El ministro de Salud, Qasem Buhaibeh, informó que entre las víctimas se encontraban guardias de seguridad y empleados del palacio Maashiq, ubicado en la ciudad portuaria de Adén.

Adén ha sido el centro del gobierno yemení desde 2015. Los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, se atribuyeron la responsabilidad de los ataques, afirmando que su objetivo era un cuartel general militar vinculado a fuerzas saudíes que apoyan al gobierno.