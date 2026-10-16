Max Verstappen choca a Ezequiel Pérez Companc en el GT World Challenge Europe

Buenos Aires, 16 octubre NA (NA) – En medio de una pausa en el calendario de la Fórmula 1, Max Verstappen decidió correr en el sur europeo y sumarse a la fecha de cierre del GT World Challenge Europe, desarrollada en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal.

Sin embargo, su inclusión en la divisional de gran turismo comenzó envuelta en polémicas tras protagonizar un incidente en pista con el representante argentino Ezequiel Pérez Companc.

El incidente junto al piloto argentino se registró durante la primera práctica libre en el trazado de Portimão. Al encarar una de las curvas del circuito portugués, el auto del neerlandés impactó con su trompa la parte trasera del coche de sport del piloto sudamericano.

La colisión desestabilizó por completo al corredor argentino, quien realizó un trompo y quedó detenido en sentido contrario a la marcha. Lejos de disculparse, el piloto de Red Bull esquivó el vehículo cruzado.

De acuerdo a la información de Motorsport a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los comisarios de la entidad deportiva abrieron un expediente sobre la maniobra de Verstappen y evalúan la aplicación de una penalización en la grilla de largada para la competencia principal del fin de semana.

El neerlandés llegó a este compromiso en plena levantada dentro de la máxima categoría del automovilismo, tras haber conquistado su segundo triunfo al hilo dentro de la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio y en el Sprint de Singapur.

Para esta competencia en suelo luso, el campeón del mundo en 2024 compite bajo su propia estructura, Verstappen Racing, al mando de un Mercedes-AMG de la clase GT3 que comparte con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat.

Por su parte, el argentino; Ezequiel Pérez Companc ostenta 20 unidades en la tabla y se ubica en el puesto 18 del campeonato general, en una divisional que reúne a fabricantes de élite como Ferrari, Porsche, BMW y Lamborghini bajo dos modalidades: la Sprint Cup y la Endurance Cup.