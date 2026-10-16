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Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 10° y 17°. Se espera cielo nublado y condiciones de humedad elevadas, con viento leve del sureste.

16/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 16 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 84%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1021 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real, manteniendo el ambiente fresco durante todo el día. No se esperan precipitaciones significativas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 13°, también con lluvias ligeras. El lunes 19 de octubre, se espera un clima más despejado, con mínimas de 9° y máximas de 24°. Finalmente, el martes 20 de octubre, las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas de 11° y máximas de 30°, con cielo parcialmente nublado.

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