Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de pocas nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad y el viento se mantendrán en niveles agradables, contribuyendo a un clima templado durante la jornada.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente: el sábado 17 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 7° y la máxima de 21°, con cielo completamente despejado. Para el lunes 19 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El martes 20 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 28°, con cielo nublado.