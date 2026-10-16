Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

El clima en Rosario para este viernes 16 de octubre se caracteriza por un ambiente templado y agradable. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se sitúa en un 61%, lo que contribuye a una sensación de confort en la ciudad. El cielo presenta broken clouds, lo que permite que el sol se asome en algunos momentos del día.

En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 4.63 m/s desde el sur (170°). La presión atmosférica se mantiene en 1024 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. Los vientos continuarán siendo suaves, lo que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se espera que el sábado 17 de octubre la temperatura mínima descienda a 10° y la máxima alcance los 23°, con cielo despejado. El domingo 18 de octubre, las mínimas bajarán a 6° y las máximas a 20°, manteniendo el cielo despejado. Para el lunes 19 de octubre, se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 8° y máximas de 22°, y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 20 de octubre, se espera un clima más cálido, con mínimas de 10° y máximas de 25°, bajo un cielo despejado.