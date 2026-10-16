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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Tucumán presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 14° y 21°. La humedad se mantiene en un 64%, y el viento sopla a 3 m/s.

16/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Este viernes 16 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas, lo que genera una sensación de frescura en la región. Actualmente, la temperatura es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 64%, lo que contribuye a la percepción de un ambiente algo más frío. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas esperadas para hoy, la mínima se registrará en 14° y la máxima alcanzará los 21°. A lo largo del día, se prevé que las condiciones se mantengan estables, sin probabilidades de lluvias. La presión atmosférica es de 1021 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el clima en Tucumán seguirá siendo mayormente nublado. El sábado 17 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°. El domingo 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 17°. El lunes 19 de octubre, se prevé una leve mejora, con mínimas de 11° y máximas de 24°. Finalmente, el martes 20 de octubre, las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas de 14° y máximas de 28°.

En resumen, el clima en Tucumán para este viernes 16 de octubre se presenta fresco y nublado, con temperaturas agradables y condiciones estables. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un fin de semana con clima similar, donde las nubes dominarán el cielo.

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