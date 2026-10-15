Andrea Pronello: “Los perros ven a la familia como una manada; cuando no hay líder, toman ese lugar”

FOTO: Es clave que el perro reconozca a una persona como su amo o autoridad.

¿Cómo fue tu formación como etóloga y en qué consiste esta disciplina?

La etología se enfoca en el comportamiento animal y equivale a una psicología canina. En la Argentina suele cursarse como una materia dentro de Veterinaria, mientras que en Europa existen carreras independientes. Tengo una titulación avalada internacionalmente para ejercerla, además de ser adiestradora y educadora de perros. Por otra parte, soy licenciada en psicopedagogía, lo que me convierte también en educadora de humanos.

Al hablar de entrenar y educar perros, ¿hay que educar al animal o a las personas que conviven con él?

A los dos. La relación entre las personas y los perros ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Hoy los incorporamos a las casas de una manera muy distinta, llevándolos de vacaciones o a lugares pet friendly. Sin embargo, es fundamental comprender que un perro no deja de ser un perro por el hecho de integrarlo al grupo familiar.

Este cambio sociológico hace que el perro participe activamente de la vida urbana, como ir a restaurantes u hoteles, e incluso reemplazar a los hijos en algunos casos. ¿Cómo evaluás esta nueva dinámica de convivencia?

Es un proceso en desarrollo. Aunque muchos espacios se han adaptado, también hay personas que prefieren no compartir un avión o un restaurante con animales. Con el tiempo se reordenará qué lugares los admiten y cuáles no. Lo importante es evitar una humanización extrema: acompañarnos en el auto o en la vida cotidiana no debe hacernos olvidar sus características biológicas. Respetar su condición de perro es la mejor muestra de afecto y cuidado.

Ante los repetidos casos de ataques graves a personas, ¿cómo calificamos a los animales llamados "potencialmente peligrosos"?

No creo que existan perros potencialmente peligrosos por naturaleza. Sí existen perros más grandes, con mayor contextura o con mandíbulas más fuertes que otros, lo que implica una mayor capacidad de daño. La diferencia radica en la conducta del animal y en la educación que recibe.

Hay razas como el dogo argentino que fueron desarrolladas para la caza mayor. ¿Un perro con esa genética y potencia física puede ser educado para convivir pacíficamente en la sociedad?

Totalmente. La genética determina ciertas características o fortalezas físicas, pero la agresividad se activa cuando se entrena o estimula al perro para ese fin. Un perro potente puede convivir pacíficamente en un entorno familiar si su tutor comprende la determinación de su carácter y lo educa con paciencia, observación, respeto y una disciplina amorosa.

¿Cómo se debe educar a un perro de gran porte para evitar conductas agresivas hacia terceros?

La clave es la socialización temprana. El perro necesita salir a la calle, conocer gente, relacionarse con otros animales, oler y ponerse en contacto con el entorno desde cachorro. Aislar a un perro o encerrarlo para cumplir tareas de guardia suele generar animales extremadamente agresivos por no saber gestionar su potencia.

¿Qué capacidad de comprensión tienen los perros respecto a lo que se les enseña y cómo es el método para educarlos?

Tienen una capacidad de entendimiento absoluta. En mi trabajo, primero me reúno con la familia para evaluar el entorno y conocer qué esperan lograr. Luego necesito que el perro me reconozca como guía. La educación se logra mediante la repetición de acciones, órdenes de mando claras, refuerzos positivos y respetando los tiempos de aprendizaje del animal, sin saturarlo. Además, la familia debe ser constante y repetir las pautas cuando el educador no está.

¿Por qué un mismo perro establece vínculos tan distintos con diferentes miembros de la familia, llegando a obedecer a unos y ser rebelde o agresivo con otros?

Porque los perros perciben al grupo familiar como una manada. Si no identifican un líder claro dentro de la familia, el perro asume ese rol de liderazgo y hace lo que quiere. Por eso es indispensable fijar límites claros y que todos los integrantes mantengan la misma coherencia en las pautas de convivencia.

¿Un perro adulto puede aprender y ser educado o es un proceso exclusivo de los cachorros?

Un perro grande siempre puede aprender. En esos casos es aún más importante que los tutores entiendan el proceso y mantengan la constancia. Aunque siempre es preferible iniciar la educación temprana entre los cuatro y cinco meses, nunca es tarde para modificar o enseñar pautas de conducta.

A lo largo del tiempo ha habido modas de razas potentes como el dóberman, el rottweiler o actualmente el pitbull. ¿Por qué se eligen estos perros y a qué se deben los ataques registrados?

Muchas personas los adquieren por estética o por el deseo de sentirse protegidas por un animal fuerte, pero en ocasiones no asumen la responsabilidad que implica su crianza. Un pitbull o cualquier otra raza no ataca por ser "malo", sino porque suele estar asustado, mal educado o expuesto a situaciones de aislamiento, ataduras, falta de alimento o maltrato.

¿Qué le recomendás a alguien que quiere incorporar un perro y cómo se le enseña a un cachorro las pautas de higiene en la casa?

Recomiendo que quien decida tener un perro de cualquier raza se ocupe de educarlo y de respetar su condición canina. En cuanto a las necesidades, hay que comprender que hasta los tres meses un cachorro no controla esfínteres; no se trata de un capricho. La clave es la observación: aproximadamente 20 minutos después de comer o beber, hay que sacarlo al lugar indicado para que asocie la conducta.

Para finalizar la entrevista, ¿podrías recomendarnos un libro, una película y una serie?

En cine, la película "Los sospechosos de siempre"; en literatura, el libro "Una temporada con Lacan", de Pierre Rey; y en televisión, la serie "House of Cards".

Entrevista de Sergio Suppo.