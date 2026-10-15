"No podés accionar sin la vista en el camino": por qué otra vez botones y perillas en los autos

Después de años de apostar por las pantallas táctiles, las automotrices recuperan botones y perillas para controlar funciones esenciales. Lucas Abriata, influencer especializado en autos, explicó que la tendencia responde a cuestiones de seguridad y preferencias de los usuarios. Durante la entrevista también se refirió al debate sobre los posibles riesgos de los vehículos chinos conectados.

Los botones y las perillas vuelven a ganar espacio en el interior de los automóviles. Después de varios años en los que las pantallas táctiles dominaron los tableros, distintas automotrices comienzan a recuperar los comandos físicos para manejar funciones básicas, como el climatizador, el volumen del equipo de audio y el desempañador.

El cambio responde, en buena medida, a una cuestión de seguridad: operar una pantalla táctil obliga al conductor a desviar la mirada del camino para localizar una función y activarla. En cambio, un botón físico permite reconocer el comando mediante el tacto y accionarlo sin apartar tanto la atención de la conducción.

“El principal problema que tienen las pantallas es que vos no podés accionarlas sin sacar la vista del camino”, explicó Lucas Abriata, influencer especializado en automóviles, en Juntos por Cadena 3 Rosario. Según señaló, la dificultad para encontrar determinadas funciones dentro de los menús digitales genera distracciones que los controles tradicionales permiten reducir.

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Uno de los ejemplos de este cambio es Volkswagen, que en algunos de sus modelos había avanzado hacia superficies táctiles, incluso en los comandos del volante. Abriata cuestionó la practicidad de ese sistema y fue contundente al describir su experiencia: “Yo he manejado autos con los volantes capacitivos de Volkswagen y son inusables”.

Sin embargo, el regreso de los botones no significa que las pantallas vayan a desaparecer. La tendencia apunta a un esquema híbrido, con comandos físicos para las operaciones más frecuentes y sistemas digitales para la navegación, el entretenimiento y otras prestaciones.

“Se lleva una cuestión híbrida en donde los comandos más rápidos pasan a ser físicos botones, pero las pantallas siguen existiendo, siguen estando y siguen siendo cada vez más grandes”, resumió el especialista.

La decisión también tiene un componente económico. Aunque las pantallas permiten concentrar numerosas funciones en una misma interfaz, incorporar botones y mecanismos físicos puede elevar los costos de fabricación. Además, trasladar todas las operaciones de un vehículo moderno a comandos tradicionales implicaría multiplicar los controles en el tablero.

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Los asistentes de voz aparecen como otra alternativa para reducir las distracciones, aunque no siempre resultan prácticos. “Cada vez que querés bajar un puntito del volumen o cambiar la canción, tenés que hablarle al auto y la gente simplemente no lo prefiere”, señaló Abriata. Por eso, los fabricantes buscan combinar distintas tecnologías para ofrecer una experiencia de manejo más cómoda.

Autos chinos: dudas

Durante la entrevista también se abordó la discusión sobre el crecimiento de las marcas chinas en el mercado argentino y los posibles riesgos asociados a los vehículos conectados. El tema cobró relevancia después de que Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, advirtiera sobre eventuales amenazas para la seguridad nacional vinculadas con la capacidad de estos automóviles para recopilar y transmitir información.

Abriata manifestó sus reparos frente a ese planteo y consideró que generalizar la idea de que todos los vehículos chinos representan un peligro resulta exagerado. “No coincido con Santi Caputo en eso”, afirmó. Luego agregó: “De ahí a decir que son todos un peligro, para mí [...] ya me pareció bastante exagerado”.

El especialista reconoció, no obstante, que existen preocupaciones sobre la seguridad informática y el posible acceso a los datos que recopilan los vehículos conectados. Algunos automóviles modernos cuentan con cámaras, micrófonos, GPS y conexión a internet, herramientas que pueden procesar información sobre los recorridos y el uso del vehículo.

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La presencia de estas tecnologías abre interrogantes sobre la privacidad, el almacenamiento de datos y las condiciones en las que esa información puede transmitirse. Sin embargo, la existencia de sistemas conectados no demuestra por sí sola que un automóvil esté siendo utilizado para espionaje: los riesgos deben evaluarse según las características de cada modelo, sus sistemas y sus políticas de tratamiento de datos.

Abriata también planteó que las advertencias sobre los vehículos chinos deben analizarse en el contexto de las diferencias de enfoque respecto de la apertura de las importaciones y la competencia en la industria automotriz.

Así, mientras las marcas revisan sus diseños para recuperar controles físicos que faciliten la conducción, el avance de los vehículos conectados mantiene abierto el debate sobre la privacidad y la seguridad informática. Dos discusiones que atraviesan la transformación del sector y que ponen en el centro una misma cuestión: cómo incorporar tecnología sin perder de vista la experiencia de manejo y la protección de los usuarios.

Entrevista de Alberto Lotuf.