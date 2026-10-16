Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con lluvias ligeras y la temperatura actual es de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 91% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones de lluvia persistirán durante la mañana, con una disminución de la intensidad hacia la tarde. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El viento, aunque leve, contribuirá a la sensación térmica.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 7° y la máxima de 16°, con cielo nublado. El domingo 18 de octubre, se prevé un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 8° y 15°. El lunes 19 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 15°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 20 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 18°, también con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 19°, con cielo nublado.