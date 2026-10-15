Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.
El sorteo número 26588 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 15 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6204, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (La Cama)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26588 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6204, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cama).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6204
2° 0762
3° 4738
4° 8808
5° 5309
6° 8600
7° 2255
8° 0419
9° 8844
10° 4224
11° 3105
12° 6467
13° 4845
14° 3098
15° 8269
16° 3655
17° 0548
18° 4154
19° 3115
20° 4619
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26588 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 15 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6204.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (La Cama)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.