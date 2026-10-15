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El juicio contra Pity Álvarez se retoma este viernes con la declaración de cinco testigos clave

Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, confirmó que comparecerán cuatro testigos de identidad reservada y una perito, en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 29.

15/10/2026 | 20:02Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Este viernes se reanudará el juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, quien enfrenta cargos por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cinco testigos, entre ellos cuatro de identidad reservada y una perito, brindarán su declaración.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, comunicó a la Agencia Noticias Argentinas que los testigos han sido seleccionados para aportar información relevante al caso. La audiencia comenzará a las 11.30, luego de que los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaran la solicitud de nulidad presentada por la defensa respecto a una pericia interdisciplinaria.

Los letrados defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, habían argumentado que los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboraron su dictamen con anticipación, lo que llevó a la defensa a solicitar la recusación de los forenses, petición que fue rechazada por el tribunal.

De manera subsidiaria, la defensa solicitó la citación de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes expresaron su disidencia respecto al dictamen. Ellos señalaron que, a pesar de que el informe no indicaba una alteración de las facultades psíquicas de Álvarez, en su opinión, "el peritado no se encontraba lúcido" al momento de la evaluación.

Además, el documento presentado por la defensa sugiere la convocatoria de otros profesionales de la salud que intervinieron durante la internación de Álvarez, en particular de Clínica Dharma y Hospital Tornú, para esclarecer las contradicciones entre su atención y el dictamen del CMF.

Lectura rápida

¿Cuándo se reanuda el juicio?
El juicio se reanuda este viernes a las 11.30.

¿Quién es el abogado de la víctima?
El abogado de la familia de la víctima es Fernando Burlando.

¿Cuántos testigos declararán?
Se presentarán cinco testigos: cuatro de identidad reservada y una perito.

¿Qué argumentó la defensa?
La defensa argumentó que los peritos del CMF elaboraron su dictamen con anticipación.

¿Qué dijeron los peritos disidentes?
Los peritos disidentes afirmaron que Álvarez "no se encontraba lúcido" durante la evaluación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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