FOTO: El juicio contra Pity Álvarez se retoma este viernes con la declaración de cinco testigos clave

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Este viernes se reanudará el juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, quien enfrenta cargos por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cinco testigos, entre ellos cuatro de identidad reservada y una perito, brindarán su declaración.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, comunicó a la Agencia Noticias Argentinas que los testigos han sido seleccionados para aportar información relevante al caso. La audiencia comenzará a las 11.30, luego de que los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaran la solicitud de nulidad presentada por la defensa respecto a una pericia interdisciplinaria.

Los letrados defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, habían argumentado que los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboraron su dictamen con anticipación, lo que llevó a la defensa a solicitar la recusación de los forenses, petición que fue rechazada por el tribunal.

De manera subsidiaria, la defensa solicitó la citación de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes expresaron su disidencia respecto al dictamen. Ellos señalaron que, a pesar de que el informe no indicaba una alteración de las facultades psíquicas de Álvarez, en su opinión, "el peritado no se encontraba lúcido" al momento de la evaluación.

Además, el documento presentado por la defensa sugiere la convocatoria de otros profesionales de la salud que intervinieron durante la internación de Álvarez, en particular de Clínica Dharma y Hospital Tornú, para esclarecer las contradicciones entre su atención y el dictamen del CMF.