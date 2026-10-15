FOTO: Claudio Barrelier acusa a la madre de Agostina por el femicidio en impactante declaración desde la cárcel

Claudio Barrelier, principal sospechoso en el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, lanzó graves acusaciones contra Melisa Heredia, la madre de la menor. En un video grabado desde la cárcel, Barrelier la acusó de haber "entregado" a su hija y de filmar contenido pornográfico con su celular.

En este video, que se dio a conocer poco después de que el imputado negara los cargos en una declaración indagatoria, Barrelier expresó: "Melisa, quiero que estés frente a frente para poder, de una vez por todas, se sepa la verdad. Necesito tenerte de frente para que se sepa todo. Tu familia te va a terminar odiando. Van a saber que vos entregaste a tu hija".

Además, Barrelier continuó con sus acusaciones al señalar: "Las cosas que hiciste con tu hija, espero que digas la verdad, no podemos seguir así. Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías. Producías pornografía con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían".

El acusado solicitó a Melisa que se presente ante él, afirmando: "Animate a estar al frente mío de una vez por todas. Que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas, que la persona que mandó ese auto, esa noche para que la busquen en mi casa, fuiste vos. Vos hiciste la llamada por teléfono".

Barrelier participó de una audiencia el jueves, de forma virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, donde se le amplió el cargo por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Frente al fiscal Juan Ávila Echenique, el imputado solo se limitó a declarar que no tenía relación con los hechos y se abstuvo de hacer más comentarios.

El abogado de Melisa, Carlos Nayi, comentó que la madre de la víctima calificó el video de Barrelier como "una barbaridad" y mencionó que está "destruida de la impotencia y totalmente indignada". Nayi también expresó: "Queremos saber de qué manera un preso detenido se expresa públicamente de esa manera cuando ya todo fue investigado y desvirtuado, victimizando una vez más a la madre y a la familia".