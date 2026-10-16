Rosario amaneció con cielo cubierto y anticipan lluvias aisladas: cómo seguirá el tiempo

Rosario amaneció este viernes con cielo cubierto y una temperatura de 13°C. La humedad alcanza el 91% y el viento sopla desde el sur a 13 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas, que llega al 40%. La temperatura máxima prevista será de 19°C, mientras que la mínima estará en torno a los 13°C.

El sábado se espera un marcado descenso de las temperaturas, con una mínima de 10°C y una máxima de 16°C. El cielo estará mayormente nublado y no se prevén lluvias.

El domingo las condiciones serán algo más agradables, con una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, bajo un cielo parcialmente nublado. Para el lunes se anticipa una máxima de 20°C y una mínima de 12°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias.