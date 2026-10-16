Rosario amaneció con cielo cubierto y anticipan lluvias aisladas: cómo seguirá el tiempo
La jornada tendrá una máxima de 19°C, mientras que el fin de semana llegará con temperaturas más bajas y sin precipitaciones.
16/10/2026 | 06:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario.
Rosario amaneció este viernes con cielo cubierto y una temperatura de 13°C. La humedad alcanza el 91% y el viento sopla desde el sur a 13 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros.
Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas, que llega al 40%. La temperatura máxima prevista será de 19°C, mientras que la mínima estará en torno a los 13°C.
El sábado se espera un marcado descenso de las temperaturas, con una mínima de 10°C y una máxima de 16°C. El cielo estará mayormente nublado y no se prevén lluvias.
El domingo las condiciones serán algo más agradables, con una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, bajo un cielo parcialmente nublado. Para el lunes se anticipa una máxima de 20°C y una mínima de 12°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario hoy? Se anticipa cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias aisladas del 40%.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se prevé un descenso de temperatura? Se espera un descenso de temperatura el sábado, con mínimas de 10°C y máximas de 16°C.
¿Dónde se encuentra Rosario? Rosario es una ciudad en Argentina.
¿Por qué se menciona la visibilidad? La visibilidad es importante para entender las condiciones climáticas actuales, que es de 15 kilómetros.