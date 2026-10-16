Rechazan la capacitación obligatoria en derechos humanos para funcionarios: "Es adoctrinamiento"

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto que establece la capacitación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y empleados públicos. La iniciativa fue aprobada con 35 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, durante la sesión de este jueves en la Legislatura provincial.

Entre quienes rechazaron la propuesta estuvo la diputada Sylvia Malfesi, quien cuestionó el contenido de la formación y sostuvo que busca “adoctrinar a los empleados públicos”. Durante su intervención, afirmó que no considera necesarios estos cursos para quienes conocen la democracia y los derechos humanos.

Malfesi también objetó que el programa incluya contenidos sobre memoria, verdad y justicia, violencia institucional y delitos de lesa humanidad. En ese marco, cuestionó que se trate de “una memoria parcial y no de una memoria integral” y reclamó que se contemplen también las víctimas de los atentados perpetrados por Montoneros y otras organizaciones.

Por otra parte, la Cámara baja provincial avanzó con la media sanción de un proyecto para actualizar el registro de deudores alimentarios. La propuesta prevé establecer sanciones según la cantidad de cuotas adeudadas, que pueden incluir restricciones para ingresar a espectáculos y la pérdida de la licencia de conducir.

Informe de Matías Arrieta.