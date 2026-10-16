El periodista Fernando Confessore falleció a los 58 años tras una descompensación en su hogar

FOTO: De qué murió Fernando Confessore, el periodista de TN.

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La comunidad periodística se encuentra de luto por el fallecimiento del meteorólogo Fernando Confessore, quien era conocido por su labor en TN, donde presentaba el clima durante las tardes. El periodista tenía 58 años y su muerte se produjo en su hogar en la madrugada de este viernes.

Según información oficial proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, la Policía llegó al domicilio de Confessore, ubicado en la calle La Huella, tras un llamado de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien alertó sobre su estado de salud.

El informe policial revela que Fernando sufrió una descompensación repentina en la cocina de su casa. Tras la llamada a los servicios de emergencia, tanto efectivos policiales como personal del SAME intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP durante varios minutos, pero lamentablemente, estas acciones no tuvieron éxito.