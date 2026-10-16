10 días sin sol en Córdoba: cuánto cuesta hoy secar la ropa durante la seguidilla de lluvias

El cielo cubierto, la humedad cerca del 100% y las lluvias continuadas convierten el lavado diario en un dolor de cabeza.

En Córdoba, donde el pronóstico anticipa una seguidilla prolongada de días sin sol producto del fenómeno climático de El Niño, tender la ropa en el patio o balcón deja de ser una opción.

Para evitar el indeseado olor a humedad y el moho en la indumentaria, el mercado argentino ofrece una amplia variedad de elementos, desde soluciones portátiles de bajo costo hasta electrodomésticos de última tecnología.

1. Opciones eléctricas y por flujo de aire caliente

Para quienes buscan una solución rápida sin realizar grandes reformas ni instalaciones complejas en la vivienda, los dispositivos portátiles y de pared ofrecen una alternativa eficiente con una inversión moderada.

Secadores portátiles tipo armario vertical

Precios: entre $42.000 y $90.000 para versiones genéricas; entre $82.000 y $138.000 en marcas posicionadas.

Características y consumo: cuentan con un motor inferior de entre 600W y 1000W que inyecta aire caliente dentro de una funda plástica cerrada.

Técnica recomendada: colgar la ropa directamente en perchas dentro de la estructura. Es ideal para camisas, remeras y sacos, ya que el flujo de aire reduce las arrugas y acelera el proceso sin estropear las telas.

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Tenders eléctricos con funda térmica

Precios: de $174.000 a $179.600.

Características: estructuras horizontales plegables con barras de aluminio que se calientan individualmente y se combinan con un cobertor térmico para concentrar la temperatura.

Técnica recomendada: distribuir las prendas más finas o medianas apoyadas directamente sobre las varillas. Es fundamental no sobrecargar las barras para que el aire circule adecuadamente por debajo de la funda.

Secarropas de pared rebatibles

Precios: desde $119.999 ARS (Axel AX-3000 de 4,5 kg) hasta valores de $198.699 a $229.900 (Columbia SCP-6000 de 6 kg).

Características: el clásico sistema de bolsa colgado a la pared que utiliza ventilación de aire caliente descendente o ascendente.

Técnica recomendada: es primordial abrochar los botones y subir los cierres de camperas o pantalones antes de colgarlos para aprovechar la capacidad máxima del tambor o la bolsa sin que las prendas se enganchen.

2. Secarropas tradicionales de tambor (carga frontal)

Son la opción más rápida y de mayor capacidad para familias numerosas o volúmenes grandes de indumentaria, aunque requieren una inversión económica inicial más elevada.

Gama media (Evacuación por calor, 8 a 9 kg)

Precios: entre $689.999 y $899.999.

Técnica recomendada: requieren un ambiente con salida al exterior o buena ventilación para expulsar el aire húmedo. Se aconseja agrupar la ropa por tipo de tejido (algodón con algodón, sintéticos con sintéticos) para lograr un secado uniforme y evitar el desgaste del tejido.

Gama alta y eficiencia premium (Bomba de calor / Inverter)

Precios: entre $1.799.999 y $2.399.999.

Técnica recomendada: al reutilizar el calor y trabajar a temperaturas más bajas, cuida telas delicadas y consume sustancialmente menos energía. No requiere salida de aire al exterior, por lo que puede instalarse en cualquier rincón del hogar.

3. Deshumidificadores de ambiente: la alternativa sin calor directo

Precios: rango variable según capacidad de extracción diaria, ubicándose en el segmento de pequeño electrodoméstico de confort.

Cómo funciona: a diferencia de los artefactos que emiten calor, el deshumidificador extrae activamente el exceso de vapor de agua presente en el aire.

Técnica recomendada: se debe ubicar el tender tradicional junto al deshumidificador en una habitación pequeña o lavadero con puertas y ventanas completamente cerradas. Al activar el modo especial de secado de ropa (Laundry), el equipo absorberá la humedad emitida por las prendas colgadas, acelerando la evaporación natural, evitando la condensación en paredes y eliminando cualquier riesgo de olor a humedad.