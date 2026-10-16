Bluesky busca facilitar la compra, venta y recaudación de fondos en su red social

Bluesky anunció su intención de implementar un sistema de pagos en los próximos meses, como parte de su estrategia para monetizar su plataforma sin depender exclusivamente de la publicidad. En el evento TechCrunch Disrupt, el CEO Toni Schneider y la COO Rose Wang expusieron cómo la compañía planea capitalizar la actividad comercial y de recaudación de fondos que ya se desarrolla en su red social descentralizada.

Schneider comentó: "Las personas están vendiendo cosas, recaudando fondos de manera muy exitosa, apoyándose mutuamente en la red. Queremos facilitar eso, y la manera en que lo haremos es permitir que, si ves algo en la red que te gusta y deseas apoyar, puedas hacerlo monetariamente. Queremos que funcione para Bluesky y para todas las demás aplicaciones, de modo que sea efectivo en toda la red".

Desde su llegada a la compañía en marzo, tras la renuncia de Jay Graber, Schneider ha observado cómo los usuarios reaccionan a su liderazgo, algunos incluso bromeando que su nombramiento podría marcar el principio del fin para la plataforma. Sin embargo, destacó que la posibilidad de que los usuarios abandonen Bluesky si no están de acuerdo con las nuevas funciones es una realidad que mantiene al equipo directivo responsable mientras se preparan para introducir la monetización.

Los ejecutivos enfatizaron que la publicidad no es el único modelo de negocio viable para una red social. Wang mencionó: "Creo que hay una narrativa en torno a la monetización que sugiere que la publicidad es lo inevitable, y que eso arruinará la red. Lo prometedor de tener a Toni con nosotros es que él construyó en WordPress Automattic un negocio de 10 mil millones de dólares, donde mil millones regresan a la empresa matriz y el resto va al ecosistema".

Además, Wang destacó el estatus de Bluesky como una Corporación de Beneficio Público (PBC), lo que, según ella, sitúa la misión de la empresa en el centro de su estrategia comercial.

Wang concluyó: "Sí, necesitamos generar ingresos, pero debido a nuestra infraestructura, no podemos encerrar a las personas. Lo que realmente importa es que quienes están creando valor en las redes son los que obtienen el valor o el dinero que ingresa. Es como una sociedad feudal donde trabajamos para unos pocos terratenientes que dictan todo, y luego tenemos que pagar nuestras tarifas".

Bluesky busca otorgar a los usuarios la propiedad de sus identidades digitales y control sobre sus redes, al tiempo que crea un internet más abierto donde el valor y los ingresos puedan fluir directamente hacia quienes los generan.

Wang afirmó: "Primero comenzaremos con los pagos, pero creo que se trata de interrumpir la capa de infraestructura, que es lo que estamos haciendo, y no solo de construir otra aplicación".