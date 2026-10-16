La UEPC exige reabrir la paritaria docente en Córdoba y advierte que el salario no alcanza

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) pidió al Gobierno provincial una convocatoria urgente para revisar el acuerdo salarial docente y planteó la necesidad de reabrir la paritaria ante la pérdida de poder adquisitivo.

Roberto Cristalli, secretario general del gremio, confirmó que este viernes enviaron una solicitud al secretario general de la Gobernación para avanzar con la cláusula de revisión prevista en el acuerdo firmado en abril. El sindicato espera reunirse entre el lunes y el martes, antes de la asamblea de delegados departamentales convocada para el miércoles próximo.

“En este contexto, en el que todos sabemos que la plata no alcanza, que hay una pérdida de poder adquisitivo enorme, no va a alcanzar solamente con que nos digan que está todo cumplido”, sostuvo Cristalli. Y agregó que necesitan una recomposición salarial para el tramo final del año.

La UEPC reclama una recomposición salarial

El dirigente explicó que el objetivo de la revisión es evaluar cómo se está cumpliendo el acuerdo, pero remarcó que la situación económica exige avanzar más allá de lo pactado hasta ahora.

Aunque señaló que, según los cálculos del sindicato, los aumentos acordados se ubican entre 10 y 14 puntos por encima de la inflación en distintos casos —con una diferencia de 14 puntos para las maestras de grado—, advirtió que esos incrementos no resultan suficientes frente a las dificultades económicas de los hogares.

“Hay un 92% de familias endeudadas, la gente no llega a fin de mes y necesitamos dar una respuesta también para los docentes”, afirmó.

Por el momento, el gremio no definió un porcentaje concreto de aumento ni una propuesta económica específica. Cristalli indicó que la discusión se resolverá con los docentes y que la prioridad será conseguir una mejora para los próximos meses.

“Si fuesen porcentajes sería lo óptimo, y si no vamos a ver alternativas”, explicó. También señaló que la negociación incluirá otros reclamos laborales, como la estabilidad, el reconocimiento de tareas y la realización de concursos.

No descartan medidas de fuerza si no hay respuestas

Consultado sobre la posibilidad de que no haya acuerdo con el Gobierno provincial, Cristalli aseguró que la UEPC mantiene la voluntad de diálogo, aunque advirtió que el sindicato cuenta con herramientas para avanzar con medidas de acción.

“Tenemos toda la voluntad siempre de diálogo, pero también tenemos herramientas si llegara a haber algún conflicto o alguna posibilidad de que no tengamos respuesta”, señaló.

El secretario general remarcó que las definiciones se tomarán mediante los mecanismos internos del gremio y con participación de los docentes. El acuerdo salarial vigente, precisó, se extiende hasta el 31 de enero.

En ese marco, insistió en que la negociación debe contemplar tanto una recomposición de los ingresos como garantías de estabilidad laboral.

El reclamo por el financiamiento educativo

Cristalli también vinculó la situación provincial con el escenario nacional y recordó la participación de la UEPC en la Marcha Federal Universitaria. Consideró que el conflicto excede a las universidades y alcanza al conjunto de la educación pública.

En ese sentido, reclamó una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de la paritaria nacional.

“Necesitamos también, a nivel país, una consideración de lo que es una nueva Ley de Financiamiento Educativo, recuperar el FONID y recuperar la paritaria”, sostuvo.

El pago por las pruebas PISA

Por otra parte, Cristalli valoró el reconocimiento económico que el Gobierno de Córdoba otorgó a los docentes de nivel secundario orientado y técnico por su participación en las pruebas PISA. Según explicó, el gremio había solicitado que recibieran un pago equivalente al otorgado anteriormente por las pruebas Aprender.

El dirigente confirmó que los montos fueron depositados y consideró que la medida representa un logro sindical. Los importes varían según la función y la carga horaria: se informó un pago de $10.000 por hora de jornada semanal, con un tope de 20 horas para las horas cátedra. En el caso de los cargos, los montos mencionados fueron de $270.000 para preceptores, $500.000 para vicedirectores y $600.000 para supervisores.

Para Cristalli, el reconocimiento de las tareas adicionales debe extenderse a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Informe de Gonzalo Carrasquera.